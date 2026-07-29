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كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية

كونكاكاف
كونكاكاف
مجدي سلامة
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، اليوم الأربعاء، أنه لم يُبلغ مسبقا بخطة الاتحاد الدولي (الفيفا) لبيع حصص في كيان جديد تابع له إلى مستثمرين خارجيين، معربا عن "قلقه البالغ" إزاء عدم اتباع الإجراءات الواجبة في طرح المقترح.

وكان الفيفا قد أعلن أمس الثلاثاء عزمه إنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار يتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي ينظمها، على أن يطرح ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهمه لمستثمرين خارجيين.

وبموجب الخطة، سيؤسس الفيفا شركة (فيفا فوروارد إنتربرايز) للإشراف على الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات.

وسيحتفظ الفيفا بالسيطرة على الشركة الجديدة، مع طرح حصة أقلية منها لمستثمرين من القطاع الخاص؛ بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

وقال الكونكاكاف في بيان: "لم نبلغ بهذا الأمر إلا عبر التقارير الإعلامية، ثم لاحقا من خلال بيان صحفي، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء عدم اتباع الإجراءات الواجبة".

وأضاف: "نتشارك خيبة الأمل التي أعرب عنها كثيرون في منطقتنا وفي مجتمع كرة القدم العالمي، إزاء إعداد هذا المقترح بهذه الدرجة من التفصيل ونشره على الملأ قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات الإدارية المعنية وأصحاب المصلحة. وبصفتنا قادة في عالم كرة القدم، فإننا نضطلع بمسؤولية الحفاظ على اللعبة".

وتابع: "تقع على عاتق الفيفا والاتحادات القارية وجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء مسؤولية جماعية تتمثل في التصرف دائما بما يخدم مصلحة اللعبة، وينبغي أن تستند كل القرارات التي نتخذها إلى الحوكمة الرشيدة والإجراءات السليمة والإدارة المسؤولة على المدى الطويل".

تعليق رئيس الاتحاد الفرنسي 

من جهته، قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، إن اتحاده لم يبلغ بالمقترح أيضا.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "نظرا لطبيعة هذا المشروع، الذي يهدف بحسب فهمي إلى إدخال صناديق استثمار في كيان تجاري إلى جانب الفيفا، فمن الواضح أنه يثير عددا من التساؤلات".

وأوضح: "خصوصا أن الاتحادات الأعضاء لم تشرك في هذه العملية، كما أننا لا نملك المعلومات الكافية اللازمة لإبداء رأي مدروس بشأن مسائل تبدو أساسية لمستقبل كرة القدم".

اجتماع طارئ لليويفا

كما أثار المقترح ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، الذي اتهم الفيفا بوضع "روح" اللعبة للبيع.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وشبكة "إي إس بي إن"، اليوم الأربعاء، أن اليويفا يسعى إلى عقد اجتماع طارئ عبر الإنترنت مع الاتحادات الأعضاء 55 التابعة له خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مقترح الفيفا، ووضع تصور لموقف مشترك وخطة عمل بشأنه.

كونكاكاف الفيفا اتحاد أمريكا الشمالية إنفانتينو

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