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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليجا تعتمد تعديلات جديدة تخص حراس المرمى للحد من إهدار الوقت

الليجا تعتمد تعديلات جديدة تخص حراس المرمى للحد من إهدار الوقت
الليجا تعتمد تعديلات جديدة تخص حراس المرمى للحد من إهدار الوقت
علا محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت تقارير صحفية عن اعتماد رابطة الدوري الإسباني "الليجا" تعديلات جديدة على اللوائح الخاصة بحراس المرمى، في إطار مساعيها للحد من إهدار الوقت ومنع استغلال توقفات اللعب، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات.

وبحسب التقارير، تنص التعديلات على أنه في حال احتاج حارس المرمى إلى تلقي العلاج داخل أرضية الملعب، وتوقفت المباراة بسبب إصابة حقيقية أو يُشتبه بأنها حقيقية، فسيتعين على أحد لاعبي فريقه مغادرة أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة قبل استئناف اللعب.

وأوضحت التقارير أن الهدف من هذا الإجراء هو تقليل محاولات تعطيل سير المباريات واستغلال الإصابات لاستهلاك الوقت، مع استثناء عدد من الحالات التي لا تُطبق فيها هذه القاعدة.

وتشمل أبرز الحالات المستثناة:

- وجود مخالفة، مثل ركلة جزاء، تستوجب تدخلًا فوريًا من حارس المرمى.
- تعرض الحارس لاصطدام مع أحد لاعبي الميدان استدعى تلقي العلاج.
- مغادرة اللاعب المصاب أرض الملعب طواعية دون التسبب في تأخير استئناف المباراة أو تأكيده عدم حاجته للعلاج.
- الإصابات الخطيرة، مثل إصابات الرأس أو الأزمات القلبية أو نوبات الصرع أو حالات الاختناق وغيرها من الحالات التي تهدد سلامة اللاعب.
- إذا جاءت الإصابة نتيجة مخالفة عوقب عليها المنافس ببطاقة صفراء أو حمراء أو احتُسبت بسببها ركلة جزاء، وكان اللاعب المصاب هو المنفذ للركلة.

رابطة الدوري الإسباني الدوري الإسباني الليجا اللوائح الخاصة بحراس المرمى بطاقة صفراء أو حمراء

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