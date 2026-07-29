حقيقة وقوع حالات غش بمدرسة «الأول على الجمهورية».. «التعليم» تحسم الأمر

ردا على الشائعات حول نتائج مدرسة فاقوس الرسمية للغات بالشرقية، أعلنت وزارة التربية والتعليم مراجعتها الشاملة لدرجات الطلاب وللتقارير الدراسية السابقة للتحقق من صحتها.

الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة النتائج ومراجعتها

وأكدت الوزارة أن هذه المراجعة شملت المدرسة التي حصد أحد طلابها، عبد الله محمود، المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، كما تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة النتائج ومراجعتها، إلى جانب مراجعة النتائج الدراسية للطلاب خلال السنوات السابقة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد أسفرت أعمال المراجعة عن أن الطلاب التي تم تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا، حيث حققوا نتائج متميزة في مرحلة التعليم الأساسي، واستمر تفوقهم خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.

كما راجعت الوزارة جميع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات داخل لجان المدرسة، بما في ذلك فحص محاضر الغش، ولم تُسفر أعمال المراجعة عن رصد أي حالات غش أو مخالفات أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في هذا الإطار، على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتشكيك في نزاهة منظومة الامتحانات أو الإساءة إلى الطلاب المتفوقين دون سند من الواقع، وأنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من قام بنشر أو ترويج معلومات غير صحيحة بشأن نتائج الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد 883690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825867 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 620314 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 543120 طالبًا وطالبة، حضر منهم 507415 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 382720 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 75.4%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 145459 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139302 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 113651 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 81.6%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 195111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 179150 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 123943 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 69.2%.