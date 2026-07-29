محمد عوض: تطوير رحلة المستثمر والتحول الرقمي يعززان تنافسية مناخ الاستثمار

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض، أن الهيئة تعمل على تطوير رحلة المستثمر وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والحوافز الاستثمارية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التكامل بين الاستثمار والتصدير، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وقال عوض إن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والحوافز، تبدأ بالتعريف بالفرص الاستثمارية، مرورًا بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى مراحل التشغيل والتوسع.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير رحلة المستثمر عبر مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وإطلاق المنصات الإلكترونية التي تتيح الحصول على الخدمات الاستثمارية بصورة ميسرة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتطورة، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن الضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار لحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة منظومة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وتشمل الحوافز العامة والخاصة، والرخصة الذهبية، والحافز النقدي الصناعي، إضافة إلى دور الخريطة الاستثمارية الرقمية في عرض الفرص الاستثمارية وربط المستثمرين بالجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد عوض أن دعم الشباب وتمكينهم من تأسيس مشروعاتهم يمثل أحد أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به مركز "فكرتك شركتك" في نشر ثقافة العمل الحر، وتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والقانوني والتسويقي لرواد الأعمال.

واقترح إنشاء وحدة لمركز "فكرتك شركتك" داخل جامعة طنطا لتعريف الطلاب بخدمات المركز وتمكينهم من الاستفادة منها في تأسيس شركاتهم الناشئة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والكوادر اللازمة لتشغيل الوحدة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال من الحوافز والخدمات التي توفرها الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد