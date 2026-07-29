محافظ المنيا يهنئ الطالبة مريم وائل الثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اتصالًا هاتفيًا بالطالبة مريم وائل أحمد نظير، لتهنئتها بمناسبة حصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/ 2026 ، بعد حصولها على مجموع 317.5 درجة، من مدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية بنات التابعة لإدارة مغاغة التعليمية.

وخلال الاتصال، أعرب المحافظ عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن هذا التفوق ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويعكس تميز أبناء محافظة المنيا وقدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، متمنيًا للطالبة دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها الجامعية، وأن تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم المحافظة.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان والاستثمار في العقول الشابة، مشيرًا إلى أن تكريم المتفوقين والاحتفاء بنجاحهم يمثل رسالة تحفيزية للأجيال الجديدة لبذل المزيد من الجهد والسعي نحو التميز والإبداع.

وأضاف المحافظ: إن أبناءنا المتفوقين هم الثروة الحقيقية ومستقبل الوطن، وما حققته مريم يُعد نموذجًا مشرفًا للإصرار والاجتهاد، ورسالة أمل لكل الطلاب بأن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجاد والمثابرة.”

كما وجّه المحافظ الشكر والتقدير لوالدي الطالبة، مثمنًا ما بذلاه من جهد ورعاية ودعم كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا التفوق، ومؤكدًا أن الأسرة تمثل الشريك الأساسي في صناعة النجاح وبناء أجيال قادرة على التميز والعطاء.

وفي ختام تهنئته، أشاد المحافظ بجهود المعلمين وجميع العاملين بقطاع التعليم بمحافظة المنيا، تقديرًا لدورهم المخلص في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإنجاح امتحانات الثانوية العامة في أجواء من الانضباط والالتزام، بما أسهم في خروجها بصورة مشرفة.