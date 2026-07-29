رابطة الأندية الأوروبية تنضم إلى قائمة منتقدي آلية طرح مشروع الفيفا

انضمت رابطة الأندية الأوروبية إلى قائمة منتقدي آلية طرح مشروع الاتحاد الدولي (فيفا) الجديد لإنشاء هيكل تجاري جديد، داعية لإجراء مشاورات شاملة مع جميع الأطراف المعنية لحماية استقرار كرة القدم.



وجاء في بيان الرابطة: "تعرب رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم (EFC) عن قلقها البالغ إزاء الإحاطات الإعلامية المفاجئة والأحادية الجانب التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بشأن هيكل مؤسسي جديد محتمل لتسويق بعض مسابقات كرة القدم".

وتابع: "بصفتها مؤسسة تمثل أكثر من 850 نادياً لكرة القدم - تُعدّ أنديتها الأعضاء ولاعبوها ومجتمعاتها مشاركين أساسيين في كرة القدم على مستوى العالم، ولا سيما في مسابقات الفيفا، بما فيها جميع مسابقات الأندية الدولية -فإنه من المناسب تمامًا أن يتم التشاور بشكل كامل مع رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم بشأن مقترح بهذا الحجم.

وأتم: "قد علمت الرابطة بهذا المقترح بالطريقة نفسها التي علمت بها معظم الجهات المعنية بكرة القدم العالمية - دون سابق إنذار وعبر وسائل الإعلام."

وتسعى رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم دائماً إلى العمل بشكل تعاوني وداعم مع جميع الجهات المعنية الفيفا واليويفا، وجميع الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية والروابط وروابط اللاعبين والجماهير.

وفي هذا السياق، نحث على التشاور بهدوء وشمولية حول جميع المواضيع التي تؤثر على منظومة كرة القدم، إلى جانب وضع آليات حوكمة أكثر صرامة وشفافية لحماية اللعبة على المدى الطويل. بهذه الطريقة فقط يمكننا بناء الأطر المؤسسية والعلاقات الصحيحة اللازمة لتعزيز النجاح الحقيقي والاستقرار والاستدامة لكرة القدم.

وكشف فيفا عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة "التمويل المخصص لتطوير كرة القدم"، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، ما أثار ردود فعل سلبية.

وأوضح فيفا في بيان أن إدارته "تدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية، بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص... عبر إنشاء شركة +فيفا فوروورد إنتربرايز+".

وأضاف أن "فيفا سيدعو أطرافاً خارجية إلى القيام باستثمارات أقلية ومن دون حق السيطرة" داخل هذه الشركة.