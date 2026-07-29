ترامب: ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط مجددًا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد بقوة على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن، مؤكدًا أن إيران ستتحمل مسؤولية ما وصفه بـ"الاعتداء"، في أحدث تطور ينذر باتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.



وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة "ستقصف إيران بقوة"، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح باستمرار استهداف قواتها أو مصالحها في المنطقة، وأن أي هجوم جديد سيقابل برد حاسم. كما شدد على أن واشنطن ستواصل حماية قواتها وحلفائها مع الإبقاء على خياراتها العسكرية مفتوحة.