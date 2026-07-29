ترامب يهنئ جاي كلايتون على تعيينه مديرا للاستخبارات الوطنية

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاي كلايتون على تعيينه مديرا للاستخبارات الوطنية.

وفي منشور على منصة /تروث سوشيال/ قال ترامب: "نهنئ جاي كلايتون العظيم على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه مديرا جديدا للاستخبارات الوطنية.. جاي متميز بكل المقاييس، وسيؤدي عملا رائعا كمدير".

وصادق مجلس الشيوخ رسمياعلى تعيين جاي كلايتون رئيسا للاستخبارات الوطنية.

وحظى كلايتون، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك والرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بموافقة 51 صوتا مقابل 47، وقد جاءت كل الأصوات المعارضة من الديمقراطيين.