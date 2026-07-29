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من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة

من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة
من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة
ياسمين القصاص
نتيجة الثانوية العامة 2026

لا تنتهي رحلة طالب الثانوية العامة بمجرد إعلان النتيجة، بل تبدأ مرحلة جديدة تعد من أكثر الفترات حساسية في العام الدراسي، إذ تشهد الساعات الـ 72 الأولى سباقا مع الزمن لإنجاز عدة ملفات متزامنة، تبدأ بمراجعة الدرجات والتأكد منها، مرورا بمتابعة إجراءات التظلمات، وانتهاء بالاستعداد لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات، وهي قرارات قد تحدد المسار الأكاديمي والمهني للطالب لسنوات طويلة.

وبالفعل هذه المرحلة تتطلب الاعتماد على المصادر الحكومية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، خاصة فيما يتعلق بمواعيد التظلمات وأعمال التنسيق والحدود الدنيا للكليات.

اليوم الأول.. مراجعة النتيجة وتحديد موقف التظلم

ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة، تكون الخطوة الأولى أمام الطالب هي مراجعة الدرجات في جميع المواد، ومقارنتها بتوقعاته ومستواه خلال الامتحانات، لتحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي التقدم بطلب تظلم.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم فتح باب التظلمات لفترة محددة عقب إعلان النتيجة، حيث يقدم الطالب طلب التظلم إلكترونيا بعد سداد الرسوم المقررة عن كل مادة من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، ثم يحدد موعد للاطلاع على صورة كراسة الإجابة ونموذج الإجابة الرسمي، مع تدوين ملاحظاته أمام اللجنة المختصة، وفي حال ثبوت استحقاق الطالب لزيادة درجاته، تعتمد الزيادة رسميا ويتم إخطار مكتب التنسيق بها لتعديل موقفه إذا لزم الأمر.  

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اليوم الثاني.. دراسة التنسيق بدلا من مطاردة الشائعات

بعد الاطمئنان إلى النتيجة أو اتخاذ قرار التظلم، يبدأ الطالب في دراسة خياراته الجامعية، حيث تنصح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاعتماد على البيانات الرسمية الخاصة بمكتب التنسيق، وعدم بناء التوقعات على مؤشرات أو قوائم غير معتمدة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحرص كثير من الطلاب خلال هذه المرحلة على مراجعة الحدود الدنيا لتنسيق الأعوام السابقة، باعتبارها مؤشرا استرشاديا فقط، وليس دليلا نهائيا على تنسيق العام الحالي، الذي يتحدد وفقا لنتائج الطلاب والأعداد المقررة بكل قطاع جامعي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اليوم الثالث.. ترتيب الرغبات واتخاذ القرار الأصعب

تمثل عملية ترتيب الرغبات داخل موقع التنسيق الإلكتروني أهم قرار خلال هذه المرحلة، إذ تؤكد وزارة التعليم العالي أن الترشيح يتم وفقا لمجموع الطالب، وترتيب رغباته، والتوزيع الجغرافي، والطاقة الاستيعابية للكليات، لذلك فإن ترتيب الرغبات بصورة صحيحة لا يقل أهمية عن المجموع نفسه.

كما تنصح الوزارة الطلاب بكتابة جميع الرغبات المتاحة لهم دون ترك خانات فارغة، مع مراعاة ترتيب الكليات وفقا لأولوياتهم الحقيقية، وليس بناءا على توقعات غير مؤكدة.

التظلم لا يوقف التنسيق

ومن النقاط المهمة التي تؤكدها الجهات الرسمية أن تقديم الطالب تظلما على النتيجة لا يعني تعطيل إجراءات التنسيق، حيث تستمر أعمال التنسيق في مواعيدها المعلنة، بينما تقوم وزارة التربية والتعليم، في حال تعديل درجات الطالب بعد قبول التظلم، بإخطار وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق بالنتيجة الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة. 

تحذير رسمي من المصادر غير المعتمدة

وتشدد وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة متابعة البيانات الرسمية فقط، سواء فيما يتعلق بإجراءات التظلمات أو مواعيد مراحل التنسيق أو نتائج القبول بالكليات، مع تجاهل الأخبار المتداولة عبر الصفحات غير الرسمية، حفاظًا على الطلاب من الوقوع ضحية معلومات مغلوطة قد تؤثر على قراراتهم المصيرية. 

بيان صحفي مشترك من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم ...

وهنا ينصح الدكتور نور الشيخ الخبير في البحوث والسياسات والمفاهيم الأمنية، جميع الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الإنسياق وراء الشائعات والأخبار غير الصحيحة عن النتائج في هذه الفترة، حتى لا تتأثر نفسية أبنائهم بأخبار ومعلومات خاطئة يمكن أن تضرهم.

وأضاف الشيخ لـ "صدى البلد"، أنه يجب الحصول على المعلومة من خلال المصادر الموثوقة والمواقع الرسمية فقط، وهذا من أجل مصلحة أبنائهم. 

أمهات مصر تدعو طلاب وأولياء أمور الأول الثانوي بعدم الانسياق وراء رسائل ...

واختتم: "في ظل الانتشار السريع للأخبار المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب أحيانا التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات، لذلك تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة والمواقع الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، خاصة في القضايا التي تمس مستقبل الأبناء وقراراتهم".

والجدير بالذكر، أن الساعات الـ 72 الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة تمثل مرحلة حاسمة لا تقل أهمية عن فترة الامتحانات نفسها، إذ تتداخل فيها قرارات التظلم واختيار المسار الجامعي وترتيب الرغبات، وكلها خطوات قد ترسم ملامح المستقبل الأكاديمي والمهني للطالب. 

وبين كثرة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، هو الضمان الحقيقي لاتخاذ قرارات صحيحة بعيدا عن الشائعات، بما يمنح الطلاب وأولياء الأمور قدرا أكبر من الثقة والاطمئنان خلال هذه المرحلة المصيرية.

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