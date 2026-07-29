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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بسمة وهبة: الثانوية العامة ليست نهاية المطاف مهما كانت النتيجة

بسمة وهبة
بسمة وهبة
شيماء جمال
نتيجة الثانوية العامة 2026

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ طلاب الثانوية العامة لا يعيشون حالة ترقب بسبب انتظار مجموع أو رقم فقط، وإنما لأنهم ينتظرون نتيجة عام كامل من الاجتهاد ستحدد ملامح مستقبلهم.


وأوضحت بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة "المحور"، أن هذا الشعور يفسر حالة القلق المنتشرة بين الطلاب وأسرهم في مختلف البيوت المصرية، خاصة مع اعتبار الثانوية العامة «عنق الزجاجة» بالنسبة لكثير من الأسر.
وأضافت “وهبة”، أنها تتمنى إعلان نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من جميع إجراءات المراجعة الدقيقة والعادلة، مؤكدة أن «الدقة أهم من السرعة».

ووجهت رسالة مباشرة إلى الطلاب وأولياء الأمور، قائلة: «أرجوكم ما تستعجلوش»، موضحة أن أي تأخير سببه تحري الدقة في مراجعة الدرجات يصب في مصلحة الطلاب أنفسهم، ويضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي أخطاء.

واختتمت «وهبة» حديثها بتوجيه رسالة دعم وأمل إلى طلاب الثانوية العامة، معربة عن أمنياتها بالنجاح والتفوق للجميع، وقالت إنها تتحدث إليهم «من قلب أم ليكم»، مؤكدة أن الثانوية العامة ليست نهاية الطريق، داعية الطلاب إلى عدم الاستسلام للحزن إذا جاءت النتيجة على غير ما يتمنون، مشددة على أن «مفيش حاجة هي نهاية العالم»، وأن المستقبل يظل مفتوحًا أمام كل مجتهد.

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