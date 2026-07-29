محمود سعيد: خبراء اليابان وأوروبا انبهروا بمستوى الطب المصري.. ومدينة النيل الطبية تجسّد استثمار الدولة في صحة المواطن

كشف الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، عن نجاح المعهد في توسيع شراكاته الدولية مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية، مؤكدًا أن مستوى الأطباء المصريين والخدمات الطبية المقدمة داخل معهد ناصر حظي بإشادة واسعة من خبراء دوليين، ما يعزز مكانة مصر على خريطة الرعاية الصحية والبحث العلمي.



تطوير أساليب العلاج

وأوضح الدكتور محمود سعيد أن وزارة الصحة، ممثلة في معهد ناصر، وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مع مستشفى كيوسي هوسبيتال باليابان، بحضور السفير الياباني وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بهدف تبادل الخبرات، وتدريب الأطباء، وتطوير أساليب العلاج وفق أحدث الممارسات العالمية.

الأشعة التداخلية والقسطرة المخية

وأشار إلى أن توقيع البروتوكول جاء بعد تجربة ناجحة لطبيب من معهد ناصر قضى عامًا كاملًا في التدريب داخل المستشفى الياباني في مجال الأشعة التداخلية والقسطرة المخية، حيث أشاد الجانب الياباني بمستواه العلمي والمهني، وبالتزامه وقدرته على ممارسة مختلف الإجراءات الطبية بكفاءة، الأمر الذي دفعهم إلى تعزيز التعاون مع معهد ناصر.

مستوى الخدمات الطبية

وأضاف أن الوفد الياباني حرص على زيارة معهد ناصر عقب توقيع البروتوكول، وأبدى انبهاره بمستوى الخدمات الطبية والإمكانات المتوفرة داخل المعهد، مؤكدًا أن هذا الانطباع يتكرر مع معظم الخبراء الدوليين الذين يزورون مصر.

جراحات القلب المفتوح

وأكد مدير عام معهد ناصر أن خبراء من إيطاليا وفرنسا ودول أخرى يبدون دهشتهم من حجم الإمكانات الطبية الموجودة داخل المعهد، ومن إجراء عمليات دقيقة تشمل جراحات القلب المفتوح، والقسطرة المخية، والقسطرة الطرفية، وجراحات الأورام، وغيرها من التخصصات المتقدمة، لافتًا إلى أن كثيرًا منهم لم يكونوا يتوقعون وجود كيانات طبية بهذا المستوى داخل مصر.

بناء منظومة صحية عالمية

وأوضح أن مدينة النيل الطبية تمثل أفضل نموذج لاستثمار الدولة في صحة المواطن المصري، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صحية عالمية، وأن ما يشهده على أرض الواقع يوميًا من تقدم في تنفيذ المشروع يجعله يرى حلمًا يتحول إلى حقيقة.

استمرار إجراء العمليات الدقيقة

وفيما يتعلق بالتحديات، أشار الدكتور محمود سعيد إلى أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم داخل مستشفى يعمل بكامل طاقته يمثل تحديًا كبيرًا، موضحًا أن معهد ناصر يواصل تقديم خدماته لأكثر من مليون مريض سنويًا، مع استمرار إجراء العمليات الدقيقة مثل زراعة النخاع، وزراعة الكبد، وجراحات القلب المفتوح، دون تقليص أو إيقاف أي خدمة طبية خلال أعمال التنفيذ.

انتظام تقديم الخدمات الطبية

وأضاف أن المشروع يواجه تحديات فنية ولوجستية بطبيعة الحال، إلا أن التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أسهما في استمرار العمل وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.