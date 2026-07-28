المجلس القومي للمرأة يهنئ اللواء منال عاطف بمناسبة تجديد الثقة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى اللواء منال عاطف بمناسبة تجديد الثقة بها لمواصلة أداء مهامها مساعداً ل وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2026.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن تجديد الثقة في اللواء منال عاطف يعكس ما تتمتع به من كفاءة وخبرة مهنية مشهودة، وما قدمته من جهود ومسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، متمنية لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملها.

كما أشادت رئيسة المجلس بالدور الذي يضطلع به قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في دعم وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة وصون كرامة الإنسان، معربةً عن ثقتها في قدرة اللواء منال عاطف على مواصلة مسيرة العمل والنجاح خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خدمة الوطن وتعزيز منظومة حقوق الإنسان