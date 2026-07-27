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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يعقد مائدة مستديرة لمبادرة "المصرية"

المجلس القومي للمرأة يعقد مائدة مستديرة لمبادرة "المصرية"
المجلس القومي للمرأة يعقد مائدة مستديرة لمبادرة "المصرية"
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة   في إطار مبادرة "المصرية"، بمقر المجلس، بمشاركة ممثلي عدد من المؤسسات المصرفية وشركات القطاع الخاص  الحاصلة على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين و المهتمة بملف التمكين الاقتصادى للمرأة ، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الشراكات وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً.

واستعرضت الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس دور المجلس في ملف التمكين الاقتصادي، وأبرز النتائج والمبادرات، والجهود المبذولة لدعم انتقال السيدات إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مشاركة المجلس في المعارض المحلية والدولية التي أسهمت في فتح قنوات تسويقية جديدة لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات.
مستعرضة مبادرة "المصرية"، وأهدافها وخطتها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع استعراض الجهات المشاركة لبرامجها وخدماتها ومبادراتها الداعمة لتمكين المرأة، وبحث فرص التعاون والتشبيك مع المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة النساء من الخدمات والفرص المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة مختلف المقترحات وفرص التعاون التي طرحتها الجهات المشاركة تمهيداً لإدراجها ضمن الخطة التنفيذية لمبادرة "المصرية"، مع حصر مجالات التعاون المقترحة مع كل جهة وفقاً لبرامجها وخدماتها، بما يحقق التكامل بين الشركاء ويسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.


شارك في الاجتماع ممثلين عن شركة استرازينيكا مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك الزراعي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، وشركة جهينة، وشركة جيد تكستايل (Jade Textile)، وغرفة الصناعات الغذائية، وفندق رينيسانس التابع لمجموعة ماريوت، وشركة مُزارع للخدمات الزراعية، ووادي جروب، وشركة MDY للخدمات الإدارية والتدريب، وشركة الإيمان للتوريدات العمومية.

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