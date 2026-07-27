قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن
الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
وزير الاستثمار: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 15.5 مليار دولار
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب
مقترح برلماني عاجل لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإنصاف أصحاب المؤهلات
تفاصيل تصدر مصر لمؤشرات الشفافية والإفصاح للموازنة.. إنفجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

تستعد وزارة الداخلية لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إطار الحركة السنوية التي تشمل مختلف القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويترقب عدد كبير من المواطنين ورجال الشرطة إعلان الحركة رسميًا، لمعرفة أبرز التغييرات التي ستشهدها القيادات الأمنية، إلى جانب موعد بدء تنفيذها على أرض الواقع.

إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 

من المنتظر أن تكشف وزارة الداخلية عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 خلال ساعات، عقب الانتهاء مناعتمادها بشكل رسمي، على أن تشمل مختلف القطاعات الشرطية ومديريات الأمن والإدارات العامة.

توجه لدعم القيادات الشابة

تأتي الحركة هذا العام في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الدفع بقيادات شابة تمتلك الكفاءة والخبرة، مع الاستفادة من العناصر المتميزة في المواقع الشرطية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأداء الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ الحركة اعتبارًا من أغسطس

من المقرر أن يبدأ تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة اعتبارًا من شهر أغسطس 2026، بعد إعلانها رسميًا، لتتولى القيادات الجديدة مهامها في مواقع العمل المختلفة.

ترقيات وتغييرات في المناصب القيادية

تشمل الحركة المرتقبة تصعيد عدد من القيادات الأمنية لتولي مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي، إلى جانب تجديد الثقة في عدد من القيادات لاستكمال مسيرتهم في مواقعهم.

كما تتضمن الحركة الدفع بقيادات جديدة لتولي بعض المواقع القيادية، مع خروج عدد من القيادات لبلوغهم السن القانونية للمعاش، بالإضافة إلى ترقية عدد من الضباط في مختلف الرتب، ومن بينها الترقية من رتبة عميد إلى لواء، ومن ملازم أول إلى نقيب، وفقًا للضوابط المنظمة.

هدف الحركة

تهدف حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 إلى تحقيق أكبر استفادة من الخبرات الأمنية، مع ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، بما يعزز كفاءة المنظومة الأمنية، ويدعم جهود الوزارة في حفظ الأمن وتطوير الأداء الشرطي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


 

وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة وزير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

بيراميدز

هاني سعيد: بيراميدز يواجه ألانيا سبور التركي وديا الأربعاء

محمد عامر

محمد عامر يضمن أول ميدالية لمصر ببطولة العالم للكبار في سلاح السيف

بيرلو

بيرلو يدافع عن نفسه بعد أزمة المراهنات وابتعاده عن تدريب منتخب إيطاليا

بالصور

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد