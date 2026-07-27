وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان

أعرب محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة، عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه مصر للسودان على مختلف المستويات، مشيدًا بالمواقف المصرية الثابتة التي تؤكد دعم وحدة السودان والحفاظ على مؤسساته الوطنية واستقراره.

وجاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية د بدر عبد العاطي، حيث تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وثمن الوزير السوداني استعداد مصر والشركات المصرية للمشاركة في جهود إعادة إعمار السودان عقب توقف الحرب، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وحرص القاهرة على مساندة السودان في تجاوز التحديات الحالية والانطلاق نحو مرحلة إعادة البناء والتنمية.