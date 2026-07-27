القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصا بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالإصطدام بنجله حال سيره بأحد الشوارع بالإسكندرية ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم إصطدم به قائد سيارة "ربع نقل" دون حدوث إصابته ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

