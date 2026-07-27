2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن

تواصل الجهات الحكومية الإعلان عن فرص عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات، ضمن جهود الدولة لدعم التشغيل وتوفير وظائف لائقة بالمشروعات القومية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العمل لخفض معدلات البطالة، وإتاحة المزيد من فرص التوظيف أمام الباحثين عن عمل في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل حسن رداد عن توفير 2300 فرصة عمل بالتعاون مع شركة "تريست روسيم" الروسية، إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، إلى جانب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمنطقة الطالبية في الهرم.

2300 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

أكد وزير العمل أن الوظائف الجديدة تأتي في إطار دعم المشروعات القومية الكبرى، وتشمل التخصصات التالية:

300 فرصة لوظيفة لحام (كهرباء – أرجون – CO2).

500 فرصة لفني تركيبات هياكل معدنية.

500 فرصة لعامل مساعد.

500 فرصة لحداد مسلح.

500 فرصة لعامل خرسانة.

فرصة عمل



الرواتب والمزايا

أوضح الوزير أن الرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه شهريا، وفقا لخبرة المتقدم ونتائج الاختبارات، إلى جانب مجموعة من المزايا تشمل:

توفير ثلاث وجبات يوميا.

توفير الإقامة.

التأمين الاجتماعي.

التأمين الصحي.

توفير وسيلة انتقال من وإلى موقع العمل.

مواعيد الاختبارات وطرق التواصل

حددت شركة "تريست روسيم" مواعيد إجراء الاختبارات من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، وذلك بمقر الشركة المجاور لكافيتريا الساحل الشمالي بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

كما خصصت الشركة رقمي هاتف للاستفسار:

ناجي: 01029951811.

صلاح محمد: 01040988442.

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التسجيل عبر الرابط المخصص للتقديم.

فرصة عمل

المستندات المطلوبة بعد اجتياز الاختبارات

يتعين على المقبولين استكمال المستندات التالية:

شهادة ميلاد مميكنة.

كعب العمل.

برنت تأميني يفيد بعدم التأمين على المتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الموقف منها.

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

8 صور شخصية حديثة.

نموذج 111 جند.

شهادة قياس المهارة.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، عن توافر وظائف شاغرة للعمل بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمنطقة الطالبية في الهرم.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف مخصصة للذكور فقط، للعمل في مجال الخدمات المعاونة.

شروط التقديم

حددت المؤسسة عددا من الشروط للراغبين في التقديم، وهي:

ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

الاستعداد للعمل بنظام الورديات (الصباحية، والمسائية، والليلية) وفقا لاحتياجات العمل.

المستندات المطلوبة

يشترط تقديم المستندات التالية:

السيرة الذاتية باللغة العربية.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادة ميلاد مميكنة.

بيان أو برنت تأميني.

فرصة عمل

موعد ومكان التقديم

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن طلبات التقديم تقدم بمقر مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمنطقة الطالبية، من خلال طلب موجه إلى المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

ومن المقرر عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم الأربعاء 5 أغسطس.

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التي تستهدف دعم الأسر المصرية، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة.