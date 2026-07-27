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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

كثير من المشتركين يظنون أن عداد الكهرباء الكارت هو جهاز أبدي لا يتعطل إلا بسبب ماس كهربائي أو تلاعب، لكن الحقيقة العلمية والتقنية هي أن العداد جهاز إلكتروني له عمر إفتراضي محدد يتراوح بين 10 إلى 15 سنة كحد أقصى. بعد هذه المدة، تبدأ كفاءة الجهاز في التراجع تدريجياً.

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء  بالتفصيل، أسباب هذه الظاهرة، وعلاماتها، وكيف تتصرف قانونياً للحماية من غرامات التوقف.

  لماذا يتراجع أداء العداد بعد 10 لـ 15 سنة؟

- تراجع كفاءة المعالج (Processor): المعالج الداخلي المسؤول عن حساب الإستهلاك والإنتقال بين الشرائح يضعف نتيجة العمل المستمر لسنوات وتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

- تآكل قارئ الكارت (Card Reader): النحاس والحساسات الداخلية (الريشة) المخصصة لقراءة الكارت تتآكل وتضعف نتيجة الإحتكاك المتكرر عند إدخال وإخراج الكارت لمئات المرات.

- موت البطارية الداخلية: يحتوي العداد على بطارية داخلية (Lithium) للحفاظ على الساعة، التاريخ، والذاكرة عند إنقطاع التيار. هذه البطارية تنتهي صلاحيتها تماماً بعد هذه المدة.

علامات  تدل على إنتهاء العمر الإفتراضي لعداد الكهرباء

- ظهور رسائل خطأ متكررة على الشاشة مثل (Err-0204) أو (Err-1102) عند محاولة الشحن.

- العداد يستغرق وقتاً طويلاً جداً لقراءة الكارت، أو يتطلب إدخال الكارت وإخراجه عدة مرات متتالية حتى يستجيب.

- عدم إنتظام شاشة العرض (الديجيتال)، أو إختفاء بعض الأرقام والرموز منها تماماً.

- حدوث "تهنيج" في المعالج، مثل عدم تجدد الشريحة مع بداية الشهر الجديد، أو استمرار العداد في القراءة ببطء غير معتاد.

الخطوات القانونية والتنفيذية لإستبدال العداد

إذا لاحظت هذه العلامات، أو إذا تجاوز عدادك عمر الـ 10 سنوات، إتبع الخطوات التالية فوراً لتجنب انقطاع الخدمة المفاجئ:

- التوجه لشركة الكهرباء: إذهب إلى شبكة الكهرباء التابع لها وقدم طلباً رسمياً يحمل إسم (طلب فحص عداد).

- المستندات المطلوبة: أحضر معك صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد، وآخر كارت شحن قمت باستخدامه.

- المعاينة الفنية: سيقوم فني الشركة بزيارة العقار وفحص العداد للتأكد من إنتهاء عمره الإفتراضي وعدم وجود أي تلاعب أو عطل خارجي.

- تغيير العداد ونقل الرصيد: بعد إثبات الفحص، يتم إستبدال العداد القديم بآخر جديد تماماً، ويتم تحويل أي رصيد مالي متبقٍ في العداد القديم إلى الكارت والعداد الجديد تلقائياً في المصالحات المالية للشركة

عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع الكهرباء شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

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