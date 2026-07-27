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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد سرقة حنفيات مسجد في سوهاج.. هذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.
سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال ناشروه إنه يوثق واقعة سرقة حنفيات أحد المساجد بمحافظة سوهاج، في واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين.

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة داخل المسجد، شخصًا يُشتبه في قيامه بفك وسرقة عدد من الحنفيات، قبل أن يغادر المكان، فيما وثقت الكاميرات تفاصيل الواقعة بالكامل.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المستخدمين بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين أن دور العبادة يجب أن تظل بعيدة عن مثل هذه الوقائع.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن ملابسات الواقعة أو نتائج التحريات، بينما يواصل رواد مواقع التواصل تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤول عن الواقعة حال ثبوت الاتهامات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

- على السرقات التي تحصل ليلا.

- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

المساجد سرقة حنفيات سوهاج الكاميرات منصات التواصل الاجتماعي

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