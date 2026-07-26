خبت جثـ ـتها في الدولاب.. القصة الكاملة لجريمة مقـ ـتل طفلة على يد ربة منزل لسرقة قرطها الذهبي في قنا

قبل أن تنكشف تفاصيلها، بدت الواقعة وكأنها مجرد بلاغ عن طفلة اختفت في طريقها إلى منزل إحدى الجارات، لكن ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل الأمر إلى واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدها مركز فرشوط بمحافظة قنا.

فقد كشفت التحريات أن الطفلة وقعت ضحية استدراج من ربة منزل، انتهى بقتلها بدافع سرقة قرطها الذهبي، ثم إخفاء جثمانها داخل خزانة ملابس في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن تسقط المتهمة في قبضة العدالة، لتنتهي القضية بحكم بالإعدام شنقًا.

اختفاء طفلة عمرها 12 عاما

بدأت أحداث القضية رقم 10026 لسنة 2025 جنايات فرشوط، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط بلاغًا يفيد باختفاء الطفلة "سارة أ.ح"، البالغة من العمر 12 عامًا، أثناء توجهها إلى منزل إحدى جاراتها بعزبة القوصية التابعة لدائرة المركز.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة "هند ج.م"، 25 عامًا، تواصلت مع والدة الطفلة وطلبت منها الحضور إلى منزلها لتسليمها علاجًا، فطلبت الأم من ابنتها "سارة" الذهاب معها، خاصة أن الطفلة كانت ترغب في مشاهدة فساتين زفاف على هاتف المتهمة استعدادًا لزفاف شقيقتها.

رحلة البحث بدأت من هنا

وأثناء سيرهما في الطريق، توقفت الطفلة للحديث مع بعض أقاربها، بينما واصلت والدتها طريقها إلى منزل المتهمة وسلمتها العلاج ثم غادرت، وبعد مرور بعض الوقت حاولت الأم الاتصال بابنتها، لكنها لم تتلق أي رد، لتبدأ رحلة البحث عنها برفقة نجلها، قبل أن تتوجه إلى قسم الشرطة وتحرر محضرًا بتغيبها.

ومع تكثيف جهود البحث، توصلت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة فرشوط إلى أن المتهمة استدرجت الطفلة إلى داخل منزلها بحجة مساعدتها في اختيار فستان زفاف لشقيقتها، وأثناء وجودها داخل المنزل لحفظ بعض آيات القرآن الكريم، لاحظت المتهمة القرط الذهبي الذي كانت ترتديه المجني عليها.

ضائقة مالية تنتهي بالاستيلاء على القرط الذهبي

وأظهرت التحريات أن المتهمة كانت تمر بضائقة مالية، فقررت الاستيلاء على القرط الذهبي، وعقدت العزم على قتل الطفلة، وبحسب التحقيقات، اعتدت عليها بلوح خشبي، ثم خنقتها باستخدام "طرحة" حتى تأكدت من وفاتها، قبل أن تنزع القرط الذهبي من أذنيها.

ولإخفاء جريمتها، نقلت المتهمة جثمان الطفلة إلى غرفة نومها، وأخفته داخل خزانة الملابس، كما أخفت الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة في محاولة لإبعاد الشبهات عنها.

الاعتراف بارتكاب الجريمة

وبعد جمع الأدلة ومواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت تفصيلًا بارتكاب الجريمة، وأرشدت جهات التحقيق إلى مكان الأدوات المستخدمة في تنفيذها، فتم ضبطها وإحالتها إلى محكمة الجنايات، التي قررت في وقت سابق إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وفي جلسة النطق بالحكم، قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقًا، بعد إدانتها بقتل الطفلة وسرقة قرطها الذهبي وإخفاء جثمانها داخل خزانة ملابس بمنزلها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وبحضور أمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.