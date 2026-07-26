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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين تزف بشرى للمحذوفين.. صرف مستحقات يوليو بأثر رجعي للمستحقين

التموين
التموين
البهى عمرو

تواصل وزارة التموين تنفيذ إجراءات تنقية منظومة الدعم، بالتوازي مع فتح الباب أمام المواطنين لتقديم التظلمات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات أولًا قبل تقديم التظلم، مؤكدة أن كل مواطن يثبت استحقاقه سيعود إلى منظومة الدعم، مع صرف مستحقاته بأثر رجعي، في إطار الحرص على عدم ضياع حقوق المستفيدين.

التموين
التموين

وكشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، تفاصيل الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها بعد ظهور رسالة «غير مستحق» على بطاقاتهم التموينية، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديث بيانات البطاقة قبل تقديم طلب التظلم.

التموين
التموين

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن تحديث البيانات متاح بشكل مستمر للمواطنين الذين استخدموا بطاقاتهم التموينية منذ بداية يوليو وظهرت لهم رسالة «غير مستحق»، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تعني انطباق أحد محددات العدالة الاجتماعية على صاحب البطاقة، وهو ما يستلزم تحديث البيانات أولًا قبل بدء إجراءات التظلم.

التموين
التموين

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت طريقتين لتحديث البيانات؛ الأولى عبر بوابة مصر الرقمية، والثانية من خلال مكاتب البريد، حيث تم تخصيص 500 مكتب على مستوى الجمهورية للعمل خلال يومي الجمعة والسبت، لتيسير الخدمة على المواطنين.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تحديث البيانات، يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم من خلال 1085 مكتب تموين و412 مكتب خدمة مطور على مستوى الجمهورية، مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.

بطاقة التموين
التموين

وأكد أن المستندات المطلوبة تختلف بحسب سبب عدم الاستحقاق، سواء كان متعلقًا بامتلاك سيارة أو نشاط تجاري أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن كل حالة لها المستندات الداعمة الخاصة بها.

وأوضح أن وزير التموين وجه جميع مكاتب التموين باستقبال المواطنين وقبول المستندات المقدمة منهم، على أن يتم فحصها من خلال لجان مختصة تُعقد يوميًا، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وإرسال رسالة نصية تؤكد استحقاقه.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تشمل جميع أصحاب البطاقات التموينية، موضحًا أن نحو 24 مليون بطاقة تعمل بصورة طبيعية، بينما تقتصر الإجراءات على المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق» منذ بداية يوليو.

850 ألف مواطن

وأوضح أن نسبة التظلمات المقدمة حتى الآن لم تتجاوز 1.5%، رغم أن نحو 850 ألف مواطن ظهرت لهم رسالة «غير مستحق».

وأوضح أن الحصر النهائي لطلبات التظلم سيتم مع نهاية يوليو الجاري، على أن تعلن الوزارة جميع الأرقام المتعلقة بالمنظومة، بما في ذلك عدد التظلمات، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، وعدد الحالات التي ثبت استحقاقها للدعم.

صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي

واختتم بالتأكيد على أن المواطن الذي يثبت استحقاقه بعد فحص التظلم ستتم إعادة تفعيل بطاقته التموينية اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي، إضافة إلى مقررات شهر أغسطس، بما يضمن حصوله على كامل حقوقه.

وزارة التموين التموين الدعم بوابة مصر الرقمية

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