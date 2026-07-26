52 محضرا.. حملات تموينية على المخابز البلدية استجابة للشكاوى بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي نُفذت استجابةً لشكاوى أهالينا بعدد من مخابز الخبز المدعم بمناطق أبو شاهين والزهراء وطريق محلة أبو علي والرجبي بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بالمحلة الكبرى عن تحرير 12 محضرًا، منها 5 محاضر تموينية تضمنت مخالفتي نقص وزن بواقع 14 و9 جرامات، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بمخبزين بطريق محلة أبو علي، بالإضافة إلى 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

حملات تموينية

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 6 محاضر بإدارة تموين زفتى، و8 محاضر بإدارة تموين قطور، و6 محاضر بإدارة تموين مركز طنطا، و11 محضرًا بإدارة تموين كفر الزيات، و9 محاضر بإدارة تموين مركز المحلة الكبرى.

ردع مخالفين

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية 52 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز ووصول الدعم إلى مستحقيه وصون حقوق أهالينا.