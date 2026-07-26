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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعبي ولاعبات الإسكواش المصري لهيمنتهم في منافسات بطولة العالم للشباب بكندا

لاعبي ولاعبات الاسكواش المصري
لاعبي ولاعبات الاسكواش المصري
أ ش أ

تقدم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة المهندسة امنة الطرابلسي والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب القومي لشباب وفتيات الاسكواش، وذلك بعد هيمنتهم في منافسات بطولة العالم للشباب والمقامة بكندا وتتويج محمد زكريا بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية أمام نظيره المصري أدم حولفي نهائي مصري خالص لتحصد مصر الميدالية الذهبية والفضية وميدالية المركز الثالث البرونز والتي حققها كل من مروان عسل وسيف الرفاعي.

وفي منافسات الفردي للشابات.. استطاعت البطلة المصرية الشابة رقية سالم حصد الميدالية الفضية في ذات البطولة للشابات بينما جاءت كل من بارب سامح ومليكة تيمور في المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الإنجاز المصري غير المسبوق والذي حققه بطل المنتخب الوطني محمد زكريا حيث استطاع أن يتوج بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي ويصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز، كما أثنى الوزير على السيطرة المصرية في نهائي بطولة العالم حيث كانت المباراة النهائية طرفيها مصري خالص لتؤكد الهيمنة المصرية علي البطولة.


 

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش

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