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بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعادت الكويت فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، بعد أيام من إغلاقه على خلفية تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة تسبب في أضرار مادية، وفق ما أكده مصدر عراقي مسؤول.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن السلطات الكويتية استأنفت العمل في المنفذ، بما يسمح بعودة حركة العبور بين البلدين.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قد أعلن في وقت سابق أن منفذ العبدلي سيُعاد افتتاحه أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الخميس الماضي، تعرض المنفذ الحدودي لهجوم بطائرات مسيّرة أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل خسائر بشرية.

ويُعد منفذ العبدلي أحد أهم المنافذ البرية في الكويت، إذ يقع في منطقة العبدلي بمحافظة الجهراء شمال البلاد، ويشكّل نقطة عبور رئيسية على الحدود مع العراق.

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