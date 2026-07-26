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البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين

أبناء الراحل محمد صبري
أبناء الراحل محمد صبري
محمد سمير

أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، انضمام أبناء الراحل محمد صبري، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إلى قطاع الناشئين بالنادي، في إطار استراتيجية تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وبناء جيل جديد من اللاعبين.

وشهدت القائمة انضمام آدم محمد صبري إلى فريق مواليد 2010، وآسر محمد صبري إلى فريق مواليد 2012، فيما انضم علي محمد صبري إلى فريق مواليد 2015، ليبدأ الثلاثي مشوارهم الكروي داخل قطاع الناشئين بالنادي.

وأكد اللواء أشرف نصار أن نادي البنك الأهلي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل الفريق الأول، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا تحت قيادة الكابتن بدر رجب، رئيس قطاع الناشئين، من خلال التركيز على اكتشاف المواهب ورعايتها، وتوفير بيئة احترافية تساعد اللاعبين على تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم.

واختتم رئيس النادي تصريحاته بتوجيه التهنئة للاعبين الثلاثة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الكروية، وأن يواصلوا السير على خطى والدهم الراحل، الذي ترك بصمة مميزة في تاريخ الكرة المصرية.

البنك الأهلي الراحل محمد صبري محمد صبري أبناء الراحل محمد صبري قطاع الناشئين

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