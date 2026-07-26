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نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية
إيمان طلعت

نتيجة الثانوية الأزهرية، يترقب طلاب الثانوية الأزهرية وأهاليهم ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية بالقلق والخوف وذلك بعد ظهور الأوائل أمس، فبعد الاجتهاد طوال العام في المذاكرة، يبدأ البعض في الإكثار من الدعاء آملين أن تكون النتيجة مبشرة وأن ينالوا درجات عالية.

وأكثر ما يحرص عليه الأهالي هذه الأيام هو الدعاء لأبنائهم بأن يقر الله اعينهم بالنجاح والتفوق، وأن يجبر الله خاطرهم، لذا يقدم موقع “صدى البلد” دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية الازهرية.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية الازهرية

اللهم جبرا يتعجب له أهل السموات والأرض . 

اللهم ارزقني التوفيق والنجاح في دراستي وأكرمني بالدرجات العالية.

دعاء نتيجة الثانوية الازهرية

(اللهم اقض حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني واجبر خاطري من حيث لا تحتسب).

دعاء الخوف من شئ

"اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل ما أخافهُ وأحذره بردًا وسلامًا عليّ كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم".

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

وللاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، يدخل الطالب إلى بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم يختار خدمة نتيجة الثانوية الأزهرية، ويُدخل رقم الجلوس في المكان المخصص، ثم يضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر أمامه تفاصيل الدرجات في جميع المواد، والمجموع الكلي، وحالة النجاح أو الرسوب فور اعتماد النتيجة رسميًا.

لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنا

دعاء النبي عند الخوف

روى أبو داود -وقال الألباني: صحيح- عَنْ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 

اللهم اجعل يوم نتيجة الثانوية الازهرية يوم سعد وفرح تسعد فيه قلوبنا بنتيجة أولادنا.

اللهم اجبر خاطرهم وخاطرنا فيهم.

يا رب جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم ارسم البسمة على وجوههم وأكرمهم بكرمك الواسع وحقق امنياتهم انت على كل شيء قدير.

اللهم اجعل امتحانات طلاب الثانوية الازهرية مكللة بالنجاح.

اللهم اجعل طلابنا من السعداء الفرحين بنتائجهم.

يا رب نسألك النجاح لأبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية الازهرية.

يا رب اجعلهم يبكون فرحا بنتيجتهم وعوض صبرهم وتعبهم خيرا.

يا رب بيدك كل الأمر. فلا تكلهم لغيرك.. لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم ثبت قلوبهم على الإيمان.. وبأيمانهم أعنهم على النجاح.

اللهم فرج كربهم واجعلهم من الرائدين في الإسلام.

اللهم ارفع راية الرقي بطلبة العلم وألزمهم به واجعلهم بيارق نجاحاتنا في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلْا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهًلا، يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لطلابنا احوالهم وفرحهم بنتيجة الثانوية العامة يارب.

اللهم ألهمهم الصبر والرضا وفرحهم واسعدهم بثمرة تعبهم طول العام.

اللهم اكتب للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح اللهم سهَلْ ويسر لهم النتيجة.

اللهم وفق الطلاب والطالبات في الاختبارات لتحقيق النجاح وأعلى التقدير والدرجات اللهم آمين.

اللهم سهَل على الطلاب والطالبات ما صعب ويسر لهم النجاح.

اللهم فرح قلوبنا فرحه لا ننساها أبدًا نبكي من شدتها وتجعل آباءنا فخورين بنا اللهم إنك لا تضيع أجر من أحسن عملًا وأنت الكريم أكرمنا بكرمك وفرح قلوبنا بالنتيجة ولا تشمت بنا أحد.

اللهم فرحنا وفرح أهَلْنا بظهور النتيجة، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا وكافة أبناء وبنات المسلمين في امتحان الدنيا والآخرة وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وفرحهم بتفوقهم.

دعاء الخوف من أمر معين

حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

يا عزيز أعزني، ويا كافي أكفني، ويا قوي قوني، ويا لطيف الطف بي في أموري كلها والطف بي فيما نزل.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في تصرفها كيف شئت يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأرزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.

اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد من أمور الدنيا والآخرة.

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته وأرزقني الخير كله أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.

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