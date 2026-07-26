زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

شاركت ياسمين حافظ زوجة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصرى إمام عاشور، صورا من أخر ظهور لها يجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

تفاصيل إطلالة زوجة إمام عاشور..

وظهرت زوجة إمام عاشور بإطلالة مميزة وجذابة مرتدية جمبسوت جينز ازرق فاتح ، ونسقت معه حقيبة يد باللون الأسود.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.