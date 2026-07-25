بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حزمة إجراءاتها الداعمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، معلنةً عن تفاصيل "منحة القطع" التي تُعد سندًا مالياً استثنائياً عند انتهاء الاستحقاق، ومع تصدر الموضوع قوائم البحث، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة الفئات المستهدفة وقيمة الدعم والخطوات العملية؛ لضمان استيفاء الأوراق وصرف المنحة بسهولة دون التعرض لأي عقبات إدارية.

ما هي منحة القطع؟

منحة القطع هي دعم مالي استثنائي تُقدمه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، وتُصرف دفعة واحدة للابن أو الأخ المستحق للمعاش عندما يتم قطع المعاش التأميني عنه بصورة نهائية لأسباب غير الوفاة.



​تُحسب هذه المنحة بقيمة معاش 12 شهراً (سنة كاملة) بناءً على قيمة المعاش المستحق في شهر القطع (بحد أدنى 500 جنيه)، وتُصرف لمرة واحدة فقط طوال العمر.

شروط الاستحقاق

حددت التأمينات مجموعة من الشروط لاستحقاق خدمة المنح من القطع، وهي:

- أن يكون مستحق في المعاش.

- ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

- ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

- في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة

يجب على أصحاب المعاشات الراغبين في التقديم على منحة القطع، التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

وحددت الهيئة عدد من المستندات التي تختلف باختلاف كل حالة، سواء عند بلوغ السن القانونية، أو الالتحاق بعمل، أو مزاولة مهنة، أو زوال حالة العجز



مستندات بلوغ سن «الحادية والعشرين - الرابعة والعشرين - السادسة والعشرين»

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وذلك على النموذج رقم «7» المرفق بهذا المنشور.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم «4» المرفق بهذا المنشور.

- بطاقة الرقم القومي سارية للمستحق وصورة منها.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم «7» المرفق بمنشور وزير التضامن رقم «2» لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.

مستندات التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة

- خطاب من جهة العمل حكومة أو عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.

- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.

- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهم أسبق.

- بطاقة الرقم القومي سارية للمستحق وصورة منها.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم «7» المرفق بمنشور وزير التضامن رقم «2» لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.



مستندات زوال حالة العجز للابن أو الأخ

- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.

- بطاقة الرقم القومي سارية للمستحق وصورة منها.

- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز، وذلك على النموذج رقم «7» المرفق بمنشور وزير التضامن رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين في المعاش.