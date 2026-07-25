رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد مشاركة زد في كأس الكونفدرالية الإفريقية

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا، مشاركة نادي زد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد، بعدما أقر صعوده ممثلًا للكرة المصرية بصفته وصيف بطولة كأس مصر.

وجاء قرار الاتحاد بعد حسم الجدل بشأن هوية الفريق المستحق للمقعد القاري، ليؤكد أحقية نادي زد في المشاركة وفق اللوائح المنظمة، وذلك بعد وصوله إلى نهائي كأس مصر واحتلاله مركز الوصيف.

وبذلك ينضم زد إلى قائمة الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، في خطوة تمثل أول ظهور قاري في تاريخ النادي، وسط تطلعات لتحقيق مشاركة مميزة على الساحة الأفريقية.