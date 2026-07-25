منصف بقرار يقترب من الأهلي.. ودينامو زغرب يستبعده من مواجهة ثون

اقترب الجزائري منصف بقرار من إنهاء رحلته مع دينامو زغرب الكرواتي، في ظل اقتراب انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "Germanijak" الكرواتي أن المهاجم الجزائري لم يعد يتدرب مع المجموعة الأساسية، حيث يخوض تدريبات منفردة تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأضاف التقرير أن بقرار لن يكون ضمن قائمة دينامو زغرب في مواجهة ثون السويسري، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في إياب الدور المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما اقتربت صفقة انتقاله إلى الأهلي من نهايتها.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إلا أن الجهاز الفني لدينامو زغرب بات يستعد لخوض لقاء الإياب دون المهاجم الجزائري.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب ينتظر السفر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، من أجل إنهاء إجراءات انضمامه رسميًا إلى الأهلي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليون يورو شاملة الحوافز والمتغيرات.