كيا تطرح الجيل الجديد من سيارتها الأكثر مبيعًا بتصميم أكثر شراسة

تستعد شركة "كيا" الكورية لإطلاق الجيل السادس والجديد كليًا من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "سبورتاج"، حيث رصدت عدسات المصورين النماذج الأولية للسيارة أثناء خضوعها للاختبارات الميدانية.

وتظهر الصور التجسسية توجهًا تصميميًا جديدًا يتخلى عن الانحناءات الناعمة المألوفة لصالح هيكل أكثر استقامة وصندوقية، مستوحى من لغة التصميم الحديثة لسيارات كيا الكبيرة مثل سيلتوس وتيلورايد.

لغة تصميم هجومية ومصابيح هندسية زاوية

يعكس التصميم الخارجي للجيل القادم من كيا سبورتاج تحولًا جليًا نحو الطابع القوي الذي يمنح السيارة حضورًا أكبر على الطريق.

وتتخلى السيارة عن خطوط الإضاءة القديمة المتموجة لصالح مصابيح أمامية ذات أشكال هندسية بزوايا حادة تأخذ شكلًا متطورًا مع إضاءة عمودية، بالإضافة إلى غطاء محرك مرتفع وخطوط جانبية بارزة.

وتمنح هذه التغييرات الهيكلية الكروس أوفر المدمجة مظهرًا قريبًا من السيارات الرياضية الكبيرة، مما يعزز منافستها في الأسواق العالمية عند طرحها لموديلات عام 2028 المرتقبة.

مقصورة رقمية متطورة وتقنيات اتصال حديثة

تركز كيا داخل مقصورة الجيل الجديد على الارتقاء بمستويات الفخامة والتكنولوجيا التفاعلية لتوفير تجربة قيادة مريحة.

وتضم لوحة القيادة المجددة شاشات عرض عملاقة ممتدة تعمل بنظام التشغيل "Pleos Connect" المطور، والذي يوفر إمكانية التحديث عبر الهواء والتكامل الكامل مع الهواتف الذكية.

ورغم التوسع الكبير في الشاشات الرقمية، تحافظ الشركة على مفاتيح ميكانيكية وأزرار عملية للتحكم في وظائف التكييف والنظام الصوتي، مما يسهل على السائق استخدامها أثناء الحركة دون تشتت.

الاعتماد الشامل على منظومات القوة الهجينة

تتجه كيا للتركيز بشكل أساسي على المحركات المكهربة في الجيل القادم للوفاء باشتراطات الانبعاثات الصارمة وتلبية الطلب المتزايد على السيارات الاقتصادية.

وتستعد الشركة لتوفير خيارات متعددة تشمل المحركات الهجينة التقليدية (HEV) والمحركات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)، إلى جانب تقنيات الدفع الهجين الخفيف (MHEV).

وتوفر هذه المنظومات توازنًا ممتازًا بين قوة التسارع وتخفيض استهلاك الوقود، تمهيدًا للكشف الرسمي عن السيارة خلال عام 2027 وصولاً إلى الأسواق في عام 2028.