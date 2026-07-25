الزمالك فى دورى الأبطال والأهلي بـ الكونفدرالية.. اتحاد الكرة يعتمد أوراق 4 أندية مصرية

اعتمدت لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم أوراق الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاعتمادها بشكل نهائي.

وبحسب ما أعلنه الناقد الرياضي أحمد جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن لجنة التراخيص وافقت على ملفات جميع الأندية المرشحة للمشاركة القارية، لتتبقى خطوة الاعتماد النهائي من جانب الاتحاد الأفريقي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا للترشيحات المعتمدة، يشارك الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الأهلي وزد منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد موافقة لجنة التراخيص المحلية خطوة أساسية ضمن إجراءات المشاركة القارية، إذ يتم إرسال الملفات إلى الاتحاد الأفريقي لمراجعتها واعتمادها رسميًا وفقًا للوائح المنظمة، قبل إعلان القائمة النهائية للأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

من جانب اخر، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، برنامجًا متكاملًا لدعم الأندية الجماهيرية والشعبية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار إستراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز قاعدة كرة القدم المصرية، ودعم الأندية صاحبة الجماهيرية والتاريخ، وتحفيز المنافسة في مختلف المسابقات.

ويبلغ إجمالي قيمة البرنامج 70 مليون جنيه، تشمل دعم الأندية، وجوائز الصعود، وجوائز مسابقات الناشئين والشباب.