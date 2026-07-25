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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مولودية الجزائر يتحرك لحسم عودة بلايلي.. والصفقة تنتظر قرار «كاس»

يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
إسراء أشرف

أعلن نادي مولودية الجزائر توصله إلى اتفاق مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، تمهيدًا لعودته إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، في انتظار حسم موقفه القانوني من العقوبة الدولية المفروضة عليه.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أن الاتفاق جاء عقب جلسة جمعت اللاعب ووالده ووكيل أعماله، بحضور جمال بلعمري، حيث تم الاتفاق على جميع البنود المالية والتعاقدية الخاصة بعودة اللاعب.

وأشار مولودية الجزائر إلى أن تفعيل الاتفاق سيظل معلقًا حتى صدور الحكم النهائي من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بشأن العقوبة الموقعة على بلايلي، إلى جانب اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وأكد النادي أنه لا يستطيع، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، إبرام عقد رسمي مع لاعب يخضع لعقوبة دولية، مشددًا في الوقت نفسه على تمسكه بإتمام الصفقة فور انتهاء الإجراءات القانونية.

وكان بلايلي قد ابتعد عن الملاعب منذ نوفمبر 2025 بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يتلقى في مارس الماضي عقوبة بالإيقاف لمدة عام من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية شكوى تقدم بها ناديه الفرنسي السابق أجاكسيو، في قضية لا تزال معروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وجاء تحرك مولودية الجزائر بعد أيام قليلة من انتهاء علاقة اللاعب بالترجي التونسي، حيث كان النادي قد أعلن في يونيو الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع بلايلي لتجديد عقده، على أن يصبح ساريًا عقب صدور قرار "كاس".

إلا أن الترجي أغلق الملف بشكل نهائي، بعدما اتهم اللاعب بعدم الالتزام بالاتفاق الأولي، وعدم الحضور في مناسبتين لتوقيع العقد الجديد، رغم تأكيد النادي استجابته لجميع مطالبه المالية، وصرف مستحقاته، والتكفل بعلاجه خلال فترة إصابته.

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