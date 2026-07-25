فيديو يثير الجدل.. شاب يرقص فوق ماسورة غاز في حفل زفاف ببشتيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة صعود شاب أعلى ماسورة للغاز الطبيعي خلال حفل زفاف في منطقة بشتيل، حيث ظهر وهو يرقص ويتمايل فوقها وسط تصفيق وتشجيع من عدد من الحضور، في مشهد أثار حالة من الجدل والاستياء.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بضرورة محاسبة المتسببين في الواقعة، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تمثل خطرًا على السلامة العامة، خاصة أن خطوط الغاز الطبيعي من المرافق الحيوية التي تتطلب التعامل معها بحذر شديد.

وأعرب متابعون عن مخاوفهم من السلوك الذي وصفوه بـ”غير المسؤول”، مؤكدين على ضرورة توعية المواطنين بخطورة مثل هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.