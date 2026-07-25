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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن ريزفاني ديون 2027.. بعدد محدود

ريزفاني ديون 2027
ريزفاني ديون 2027
صبري طلبه

تقدم شركة ريزفاني الأمريكية أحدث طرازاتها الرياضية من خلال ديون 2027، التي تأتي ضمن فئة السيارات الخارقة ذات الإنتاج المحدود، بعدما ظهرت في مقطع فيديو جديد أثناء خوض تحديات في البيئة الصحراوية، مع تصميم يجمع بين الطابع الرياضي والملامح العصرية. 


وتواصل الشركة من خلال هذا الطراز تقديم سيارات مختلفة تعتمد على الأداء القوي والتصميم الجريء، حيث تجمع ديون بين محرك عالي القوة وتجهيزات مخصصة للتعامل مع الطرق الوعرة، لتصبح إضافة جديدة إلى مجموعة الإصدارات النادرة التي تحمل علامة ريزفاني.

ريزفاني ديون 2027

ريزفاني ديون 2027 وإنتاج محدود 

أكدت ريزفاني أن إنتاج ديون 2027 سيقتصر على 7 سيارات فقط حول العالم، وهو رقم يعكس فلسفة الشركة في تقديم سيارات حصرية ونادرة، ويمنح هذا العدد المحدود السيارة قيمة خاصة منذ لحظة الكشف عنها، لتصبح واحدة من أقل السيارات إنتاجًا ضمن تاريخ الشركة.

ريزفاني ديون 2027

محرك V10 بقوة تصل إلى 800 حصان

تعتمد ريزفاني ديون 2027 على محرك بنزين مكون من 10 أسطوانات بتصميم V10 وسعة 5.2 لتر، ويعمل مع نظام سوبرتشارجر تم تطويره خصيصًا لهذا المشروع بالتعاون مع شركة VF Engineering. 

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 800 حصان، بينما تنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام الدفع الكلي.

ريزفاني ديون 2027

تجهيزات ريزفاني ديون 2027

حصلت السيارة على مجموعة من العناصر التي تعكس طبيعتها الموجهة للقيادة في البيئات الصعبة، حيث زودت بجنوط رياضية كبيرة تتوافق مع إطارات ذات بارزة وغائرة توفر تماسكًا أفضل على الرمال والأسطح غير المستوية، وتساعد هذه التجهيزات على تحسين قدرة السيارة على عبور التضاريس المختلفة.

ريزفاني ديون 2027

تصميم ريزفاني ديون 2027

اعتمدت ريزفاني في تصميم ديون 2027 على خطوط حادة تمنح السيارة مظهرًا هجوميًا يتماشى مع فئة السيارات الخارقة، وجاءت الواجهة الأمامية بمصابيح ذات تصميم حاد، إلى جانب وحدة إضاءة تتوسط المقدمة، فيما يظهر على جانبي السقف عنصران بارزان يعززان الطابع الرياضي للسيارة، كما تضمن الهيكل الخارجي مجموعة من الخطوط الانسيابية.

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