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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

معاشات أغسطس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام إلكترونيا

معاشات أغسطس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام إلكترونيًا
معاشات أغسطس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام إلكترونيًا
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين خلال الفترة الحالية بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر الجديد، إلى جانب رغبتهم في معرفة طرق الاستعلام عن قيمة المعاش وبيانات الصرف إلكترونيًا، وكذلك أماكن صرف المستحقات التي وفرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة، حيث أكدت الهيئة استمرار إتاحة العديد من وسائل الصرف بما يضمن تقليل التكدس وتوفير أكثر من وسيلة تناسب جميع المستفيدين، فيما يستفيد أصحاب المعاشات أيضًا من الزيادة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بنسبة 15% وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن .

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أغسطس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم خلال الفترة المحددة وفقًا للمنظومة المعمول بها .

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ويأتي الإعلان عن موعد الصرف في إطار حرص الهيئة على إتاحة المعلومات للمواطنين قبل بدء صرف المستحقات، بما يساعد أصحاب المعاشات على تنظيم مواعيد الحصول على مستحقاتهم من الوسائل المختلفة التي توفرها الدولة .

أماكن صرف معاشات أغسطس 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر أغسطس 2026، بهدف تسهيل إجراءات الصرف وإتاحة خيارات متعددة أمام أصحاب المعاشات والمستحقين، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وتشمل جميع ماكينات البنوك العاملة في مصر.
  • البنوك التجارية، من خلال فروع جميع البنوك التي تتعامل مع أصحاب المعاشات.
  • مكاتب البريد المصري، والمتوفرة في جميع المدن والمراكز.
  • منافذ شركة فوري المعتمدة لصرف المعاشات.
  • بنك ناصر الاجتماعي، للفئات التي يتم صرف مستحقاتها من خلاله.
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

وتسهم هذه الوسائل في منح أصحاب المعاشات مرونة أكبر في اختيار الطريقة المناسبة للحصول على مستحقاتهم، بما يخفف الضغط على منافذ الصرف وييسر إنجاز الإجراءات خلال فترة صرف المعاشات .

موعد صرف معاشات يوليو 2026

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2026 إلكترونيًا، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على بيانات ملف المعاش دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار تقديم الخدمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • اختيار «صاحب معاش».
  • الضغط على «الخدمات التأمينية».
  • اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
  • الضغط على «استعلام» لعرض بيانات ملف المعاش.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين التعرف على بيانات المعاش بسهولة، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها في أي وقت.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لكبار السن .

وتعد هذه الزيادة جزءًا من الإجراءات الموجهة لدعم أصحاب المعاشات، حيث بدأ تطبيقها بالفعل مع صرف المستحقات اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، ليستفيد منها المستحقون وفقًا للضوابط المنظمة لذلك .

زيادة المعاشات

من تشملهم زيادة المعاشات؟

تشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تمتد إلى المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية .

كما تسري الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، وذلك وفقًا للضوابط المقررة، بما يضمن استفادة الفئات التي يشملها القرار من الزيادة المقررة .

لماذا يزداد البحث عن معاشات أغسطس 2026؟

يشهد موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اهتمامًا واسعًا من أصحاب المعاشات وأسرهم، نظرًا لرغبتهم في التعرف على موعد بدء الصرف، وأماكن الحصول على المستحقات، وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش، إلى جانب متابعة تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2026 .

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توفير وسائل متعددة للصرف وخدمات إلكترونية للاستعلام، بما يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتقليل الوقت والجهد، مع استمرار صرف المعاشات وفقًا للمواعيد المعلنة والإجراءات المنظمة لذلك .

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