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موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة 15%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة 15%

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
خالد يوسف

مع اقتراب نهاية الشهر، تتصدر مواعيد صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم محركات البحث، حيث يترقب أكثر من 11.5 مليون مواطن الإعلان الرسمي عن جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2026، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لتوفير السيولة المالية عبر مختلف منافذ الصرف المعتمدة، لضمان استلام المستحقات بسهولة ويسر ودون تزاحم.

موعد صرف معاشات أغسطس 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارًا من يوم السبت، 1 أغسطس، على أن يتم الصرف وفق المنظومة المعتادة من خلال مختلف القنوات المعتمدة لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

ويأتي تحديد موعد الصرف ضمن الجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال وسائل الصرف المختلفة التي وفرتها الهيئة لتيسير الإجراءات.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن خدمة الاستعلام عن المعاش متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذها من خلال خطوات بسيطة تشمل:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنـــــــــا.

-إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

-الضغط على زر عرض للاطلاع على تفاصيل المعاش والقيمة المستحقة.


أماكن صرف معاشات أغسطس 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة وسائل لصرف المعاشات بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنوك.

-مكاتب البريد المصري.

-فروع البنوك المشاركة في منظومة الصرف.

-المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة للمشتركين في خدمات الدفع الرقمي.

 زيادة المعاشات 15% بقرار جمهوري

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان أصدر قرارًا جمهوريًا بتطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو الجاري 2026، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لكبار السن.

وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، كما تسري على معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، والمعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، وفقًا للضوابط المقررة.

بدون زحام صرف معاشات أغسطس معاشات أغسطس بالزيادة الجديدة 15 زيادة المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

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