أمير هشام: الأهلي يرغب في ضم المزيد من الصفقات.. وهؤلاء أبرز المرشحين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يرغب في ضم المزيد من الصفقات الجديدة خلال الصيف الجاري، مشيرا إلى أنه في حالة رحيل بن رمضان؛ سيكون هناك لاعب أجنبي بدلًا منه من الخارج.

وقال عبر برنامجه “مودرن سبورتس” عبر شاشة “modern mti” الفضائية: “أبرز المرشحين من العناصر المحلية للانتقال للأهلي هو طارق علاء، لاعب زد، ولم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن الاتجاه نحو التعاقد معه؛ في ظل تألق كريم فؤاد مؤخرًا”.

وأضاف: “والاسم الثاني هو حامد عبد الله، لاعب إنبي، الذي ذكرنا في وقت سابق أن النادي سيتخذ خطوة التفاوض معه في الفترة المقبلة، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية”.

ونوه بأن “المرشحين للانتقال للأهلي في وسط الملعب، هم محمد مخلوف لاعب وسط المصري، وآدهم حامد لاعب بتروجيت”.