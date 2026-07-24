الهلال السعودي يتعاقد مع نجم وست هام يونايتد

أنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد إجراءات توقيع عقد انتقال لاعب خط الوسط الهولندي "كريسينسيو سامرفيل"؛ قادمًا من نادي "ويست هام يونايتد الإنجليزي"، ليمثّل بموجب العقد فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لمدة 4 أعوام، حيث جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الجمعة في مقر معسكر الفريق المقام حاليًا بالنمسا.

وثمّن مجلس إدارة شركة نادي الهلال تكفّل الأمير الوليد بن طلال، بكامل قيمة صفقة انتقال "سامرفيل"، امتدادًا لدعمه السخي ومبادرات سموه في جميع المجالات، وإسهاماته المتواصلة في دعم مسيرة الهلال، وتعزيز مكانته، وترسيخ ريادته على الأصعدة كافة.

ويُعد "سامرفيل" البالغ من العمر (24) عامًا، أحد أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي في الدوري الإنجليزي وقارة "أوروبا"، حيث مثّل العديد من الفرق أبرزها "فينورد الهولندي، وليدز يونايتد الإنجليزي"؛ إضافةً إلى "ويست هام الإنجليزي".

وتدرّج "سامرفيل" على صعيد المشاركات الدولية مع المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، حيث مثّل منتخبات "هولندا" تحت (16، 17، 18، 19، و21 عامًا)، إضافةً إلى تمثيله المنتخب الأول، حيث كانت آخر مشاركاته الدولية في كأس العالم 2026، التي اختتمت مؤخرًا في الولايات المتحدة؛ حينها أحرز هدفين لمنتخب بلاده في البطولة.

انضمام سامرفيل

وانضم "سامرفيل" لمعسكر الفريق المقام حاليًا في "النمسا"؛ استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.