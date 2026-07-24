بلال صبري يحسم الجدل بشأن رضا البحراوي وأغنية عدوية شعبان عبد الرحيم

حرص المنتج بلال صبري على توضيح حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن أغنية «عدوية شعبان عبد الرحيم»، التي يتضمنها ألبوم «الباور العالي»، وذلك بعد تداول تعليقات ربطت الأغنية باسم المطرب رضا البحراوي، مؤكدًا أن الأغنية كانت مُخصصة في الأساس لمسلسل «روح OFF»، وتولى إنتاجها على نفقته الخاصة، ولا علاقة له بما يتم تداوله حولها.

وقال بلال صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ناس كتير بتكلمني علشان أغنية "عدوية شعبان عبد الرحيم" في الألبوم الجديد "الباور العالي"، وبتقولي إن رضا البحراوي هيزعل منك علشان كلمات الأغنية».

وأضاف: «والله الأغنية كانت هتنزل في مسلسل "روح OFF"، وأنا اللي عاملها بفلوسي للمسلسل، وقلت أنزلها، وأنا ماليش علاقة خالص، ومحدش يكلمني في مواضيع بعيدة عني».

واختتم منشوره قائلًا: «إن شاء الله تستمتعوا بألبوم "الباور العالي"، وهو مجهود فريق كامل يضم سادات العالمي، وففتي، والسويسي، وفعلاً هم عملوا مجهودًا كبيرًا علشان الألبوم يعجبكم».

وعلى الصعيد الفني، يواصل بلال صبري نشاطه الإنتاجي، بعدما حقق مسلسل «الضحايا» حضورًا لافتًا خلال موسم دراما رمضان الماضي، إذ عُرض عبر عدد من القنوات الفضائية، من بينها المحور، وصدى البلد، والقناة الأولى، والقناة الثانية، وقناة «هي»، محققًا تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بفضل طابعه التشويقي والقضايا الاجتماعية التي تناولها.

مسلسل روح OFF

كما يستعد لاستكمال تصوير مسلسل «روح OFF» خلال الفترة المقبلة، بعد توقف العمل مؤقتًا، تمهيدًا لاستئناف التصوير والانتهاء من مراحله النهائية استعدادًا لعرضه.

وفي سياق متصل، يواصل بلال صبري التحضير لمسلسله الجديد «بيت الأصيل»، حيث تُجرى حاليًا الاستعدادات النهائية، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويترقب أيضًا طرح فيلم «أوراق التاروت» في دور العرض السينمائي، بعد حصوله رسميًا على التصريح الرقابي، تمهيدًا لإطلاق حملته الترويجية، التي تتضمن مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا يجمع أبطال وصُنّاع العمل، للكشف عن تفاصيله وكواليسه.

فيلم أوراق التاروت

وينتمي فيلم «أوراق التاروت» إلى فئة الإثارة والتشويق النفسي، إذ تدور أحداثه حول حادثة غامضة تُغيّر مسار حياة ثلاث سيدات، في إطار درامي مليء بالمفاجآت، فيما تجسد الفنانة رانيا يوسف شخصية «ماري»، التي تواجه أزمة نفسية حادة عقب تلك الحادثة.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومي سليم، ومحمد عز، ومنذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، وعلاء مرسي، وخالد محروس، ووائل متولي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور، وكنزي رماح، وسعيد يحيى.

كما تتولى مروة جالي حسن وأميرة محمد عبد الفتاح، المستشارتان الإعلاميتان لشركة «ذا كينج برودكشن» وفيلم «أوراق التاروت»، مسؤولية الإشراف الإعلامي ووضع وتنفيذ الخطة الترويجية الخاصة بالعمل.

ويُعد فيلم «أوراق التاروت» من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج بلال صبري، بمشاركة مهندس الديكور رمسيس سليم، والمنتج الفني أحمد فاروق، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائي عقب المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم.