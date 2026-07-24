أول وديات معسكر تركيا| هاني سعيد: بيراميدز يواجه بيرسبوليس الإيراني.. الأحد

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه تم الاتفاق على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ بيراميدز معسكره الإعدادي قبل انطلاق الموسم الجديد في مدينة أرضورم التركية، ويستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

وأوضح هاني سعيد أن بيراميدز سيخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، والذي يخوض معسكر إعداده في نفس المدينة، حيث ستقام المباراة الساعة 5 من مساء الأحد المقبل في أرضروم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن باقي المباريات الودية الأربعة.

جدير بالذكر أن فريق بيرسبوليس هو أكبر أندية الدوري الإيراني ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري 16 مرة، وكان آخر تتويج باللقب قبل موسمين.