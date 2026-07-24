لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

تفاصيل إطلاله سارة سلامة

وظهرت سارة سلامة، مرتديه بنطال كاجوال باللون الابيض، ونسقت معه توب دون أكمام باللون الابيض أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة سلامة، في المكياج على الرموش السوداء التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة سارة سلامة