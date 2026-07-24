تنسيق الجامعات 2026| عاجل لطلاب الثانوية العامة.. فتح باب التسجيل المبكر

تنسيق الجامعات 2026.. ​أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب التسجيل المبكر للبرامج الخاصة للعام الدراسي 2026 / 2027، بدءاً من يوم السبت 25 يوليو 2026، لحجز مقاعدكم المحدودة في التخصصات المميزة.



تخصصات الكلية:

- ​برنامج تكنولوجيا الأعمال

-برنامج ​العلوم المصرفية (بالشراكة مع البنك المركزي)

- ​برنامج كريديت إنجليزي

- ​برنامج كريديت عربي

- ​برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية

-برنامج ​الدراسة باللغة الفرنسية (بالشراكة مع جامعة بواتييه).



خطوات التقديم في خطوات بسيطة:

١- ​ادخل على موقع الجامعة: افتح الرابط التالي:

🔗 https://bit.ly/4frREMM

- ​اختر "كلية التجارة" ثم حدد نوع المتقدم "طالب".

٢- ​اكتب بياناتك: ادخل بياناتك الشخصية والدراسية، ورتب رغباتك بالسحب والإفلات.

٣- ​ادفع الرسوم:

- وافق على شروط القبول.

- ​اختر طريقة الدفع (زي "فوري" أو "الأهلي ممكن").

- ​اضغط "أدفع" وخذ الرقم المرجعي (صلاحيته 72 ساعة) وادفع رسوم فتح الملف.

٤- ​الخطوة الأخيرة: بعد ما تخلص وتجيب "بطاقة الترشيح"، روح الكلية بالأوراق المطلوبة علشان تثبت قيدك.

