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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2026| عاجل لطلاب الثانوية العامة.. فتح باب التسجيل المبكر

فتح باب التسجيل المبكر
فتح باب التسجيل المبكر
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026.. ​أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب التسجيل المبكر للبرامج الخاصة للعام الدراسي 2026 / 2027، بدءاً من يوم السبت 25 يوليو 2026، لحجز مقاعدكم المحدودة في التخصصات المميزة.
 

 تخصصات الكلية:
- ​برنامج تكنولوجيا الأعمال
-برنامج ​العلوم المصرفية (بالشراكة مع البنك المركزي)
- ​برنامج كريديت إنجليزي
- ​برنامج كريديت عربي
- ​برنامج الدراسة  باللغة الإنجليزية
-برنامج  ​الدراسة باللغة الفرنسية (بالشراكة مع جامعة بواتييه).
 

 خطوات التقديم في خطوات بسيطة:
١- ​ادخل على موقع الجامعة: افتح الرابط التالي:
🔗 https://bit.ly/4frREMM
- ​اختر "كلية التجارة" ثم حدد نوع المتقدم "طالب".
٢- ​اكتب بياناتك: ادخل بياناتك الشخصية والدراسية، ورتب رغباتك بالسحب والإفلات.
٣- ​ادفع الرسوم:
- وافق على شروط القبول.
- ​اختر طريقة الدفع (زي "فوري" أو "الأهلي ممكن").
- ​اضغط "أدفع" وخذ الرقم المرجعي (صلاحيته 72 ساعة) وادفع رسوم فتح الملف.
٤- ​الخطوة الأخيرة: بعد ما تخلص وتجيب "بطاقة الترشيح"، روح الكلية بالأوراق المطلوبة علشان تثبت قيدك.
 

كلية التجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس تنسيق الجامعات 2026

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