تنسيق الجامعات 2026| عاجل لطلاب الثانوية العامة.. فتح باب التسجيل المبكر

تنسيق الجامعات 2026.. أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب التسجيل المبكر للبرامج الخاصة للعام الدراسي 2026 / 2027، بدءاً من يوم السبت 25 يوليو 2026، لحجز مقاعدكم المحدودة في التخصصات المميزة.
تخصصات الكلية:
- برنامج تكنولوجيا الأعمال
-برنامج العلوم المصرفية (بالشراكة مع البنك المركزي)
- برنامج كريديت إنجليزي
- برنامج كريديت عربي
- برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية
-برنامج الدراسة باللغة الفرنسية (بالشراكة مع جامعة بواتييه).
خطوات التقديم في خطوات بسيطة:
١- ادخل على موقع الجامعة: افتح الرابط التالي:
🔗 https://bit.ly/4frREMM
- اختر "كلية التجارة" ثم حدد نوع المتقدم "طالب".
٢- اكتب بياناتك: ادخل بياناتك الشخصية والدراسية، ورتب رغباتك بالسحب والإفلات.
٣- ادفع الرسوم:
- وافق على شروط القبول.
- اختر طريقة الدفع (زي "فوري" أو "الأهلي ممكن").
- اضغط "أدفع" وخذ الرقم المرجعي (صلاحيته 72 ساعة) وادفع رسوم فتح الملف.
٤- الخطوة الأخيرة: بعد ما تخلص وتجيب "بطاقة الترشيح"، روح الكلية بالأوراق المطلوبة علشان تثبت قيدك.