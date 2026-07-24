زلزال في التكنولوجيا الإسرائيلية.. استقالة مؤسس موبايلي تهوي بالسهم 17%

أحدث إعلان استقالة البروفيسور الإسرائيلي أمنون شاشوا من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" هزة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إذ يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز مؤسسي صناعة القيادة الذاتية في إسرائيل والعالم. وجاءت الاستقالة بعد نحو 27 عامًا من قيادته للشركة، ما أثار قلق المستثمرين ودفع سهم "موبايلي" إلى التراجع بنحو 17% عقب الإعلان.

وأعلنت شركة موبايلي (Mobileye) أن شاشوا أبلغ مجلس الإدارة بنيته التنحي عن منصبه بعد نحو 27 عامًا من قيادة الشركة، على أن يظل عضوًا في مجلس الإدارة، مع ترشيحه لتولي رئاسة المجلس عقب تعيين رئيس تنفيذي جديد.

وقالت الشركة إن شاشوا يرى أن الوقت مناسب لإرساء هيكل قيادي يتناسب مع المرحلة المقبلة من مسيرة الشركة، مؤكدة أن عملية اختيار خلف له بدأت بالفعل.

ويُعد شاشوا من أبرز رواد تقنيات القيادة الذاتية، إذ أسس موبايلي عام 1999، وقادها حتى استحوذت عليها شركة إنتل عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار، قبل إعادة إدراج أسهمها في البورصة عام 2022.

وأكد مجلس إدارة الشركة أن خطة انتقال القيادة تهدف إلى ضمان استمرارية الاستراتيجية والتنفيذ، فيما سيواصل شاشوا الإشراف على التوجهات التقنية طويلة الأجل، بما في ذلك تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والروبوتات الشبيهة بالبشر.

وقال شاشوا، في بيان صادر عن الشركة، إن "موبايلي" كانت جزءًا من حياته لما يقرب من ثلاثة عقود، معتبرًا أن الوقت قد حان لبناء هيكل قيادي جديد يتناسب مع المرحلة المقبلة من تطور الشركة، مؤكدًا التزامه بدعم نجاحها خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بدور شاشوا في تأسيس موبايلي وقيادتها، مؤكدًا ثقة المجلس في استراتيجية الشركة وفريقها الإداري، ومشيرًا إلى أن العمل جارٍ لاختيار رئيس تنفيذي جديد يقود المرحلة المقبلة من النمو.

وتُعد موبايلي واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، حيث تُستخدم تقنياتها في أكثر من 250 مليون مركبة عبر ما يزيد على 1400 طراز حول العالم، فيما توسعت خلال السنوات الأخيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر، ما يجعل مرحلة انتقال القيادة محل متابعة واسعة داخل قطاع التكنولوجيا والأسواق المالية.