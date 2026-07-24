قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح: انفراجة أزمة إبراهيما نداي لا تضمن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية
وسط مشاعر الحزن.. تشييع جثمان القمص هدرا عطية بحضور الأنبا مكسيموس
مرض جنـ سي يثير الذعر في إسرائيل.. الإصابات تقفز 281% وتحذيرات من سلالات مقاومة للعلاج
سفيرة الاتحاد الأوروبي: ندعم المؤسسة العسكرية في لبنان ونواصل التعاون معها
رويترز: خام برنت يتراجع 5 دولارات مدفوعا بجهود صينية لإنهاء حرب أمريكا وإيران
الأردن يحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية
حسام موافي يوجه نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء: تجنبوا الشبع حفاظا على المعدة
تقارير: بيراميدز يسعى لخطف أسد الحملاوي من الدوري الروماني
زلزال في التكنولوجيا الإسرائيلية.. استقالة مؤسس موبايلي تهوي بالسهم 17%
فولباتو مهاجم أستراليا يسقط في فحص مخدرات بعد توقيفه بسبب السرعة
تحذير أمريكي من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط.. وتوصيات بالاستعداد لإلغاء الرحلات
تامر حسني يحيي حفلا في أبوظبي.. 17 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال في التكنولوجيا الإسرائيلية.. استقالة مؤسس موبايلي تهوي بالسهم 17%

البروفيسور الإسرائيلي أمنون شاشوا
البروفيسور الإسرائيلي أمنون شاشوا
فرناس حفظي

أحدث إعلان استقالة البروفيسور الإسرائيلي أمنون شاشوا من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" هزة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إذ يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز مؤسسي صناعة القيادة الذاتية في إسرائيل والعالم. وجاءت الاستقالة بعد نحو 27 عامًا من قيادته للشركة، ما أثار قلق المستثمرين ودفع سهم "موبايلي" إلى التراجع بنحو 17% عقب الإعلان.

وأعلنت شركة موبايلي (Mobileye) أن شاشوا أبلغ مجلس الإدارة بنيته التنحي عن منصبه بعد نحو 27 عامًا من قيادة الشركة، على أن يظل عضوًا في مجلس الإدارة، مع ترشيحه لتولي رئاسة المجلس عقب تعيين رئيس تنفيذي جديد.

وقالت الشركة إن شاشوا يرى أن الوقت مناسب لإرساء هيكل قيادي يتناسب مع المرحلة المقبلة من مسيرة الشركة، مؤكدة أن عملية اختيار خلف له بدأت بالفعل.

ويُعد شاشوا من أبرز رواد تقنيات القيادة الذاتية، إذ أسس موبايلي عام 1999، وقادها حتى استحوذت عليها شركة إنتل عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار، قبل إعادة إدراج أسهمها في البورصة عام 2022.

وأكد مجلس إدارة الشركة أن خطة انتقال القيادة تهدف إلى ضمان استمرارية الاستراتيجية والتنفيذ، فيما سيواصل شاشوا الإشراف على التوجهات التقنية طويلة الأجل، بما في ذلك تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والروبوتات الشبيهة بالبشر.

وقال شاشوا، في بيان صادر عن الشركة، إن "موبايلي" كانت جزءًا من حياته لما يقرب من ثلاثة عقود، معتبرًا أن الوقت قد حان لبناء هيكل قيادي جديد يتناسب مع المرحلة المقبلة من تطور الشركة، مؤكدًا التزامه بدعم نجاحها خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بدور شاشوا في تأسيس موبايلي وقيادتها، مؤكدًا ثقة المجلس في استراتيجية الشركة وفريقها الإداري، ومشيرًا إلى أن العمل جارٍ لاختيار رئيس تنفيذي جديد يقود المرحلة المقبلة من النمو.

وتُعد موبايلي واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، حيث تُستخدم تقنياتها في أكثر من 250 مليون مركبة عبر ما يزيد على 1400 طراز حول العالم، فيما توسعت خلال السنوات الأخيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر، ما يجعل مرحلة انتقال القيادة محل متابعة واسعة داخل قطاع التكنولوجيا والأسواق المالية.

البروفيسور الإسرائيلي أمنون شاشوا الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي إسرائيل أبرز شركات التكنولوجيا الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

جانب من الحريق بسوهاج

الحماية المدنية تُسيطر على حريق بمنزل في سوهاج| صور

الشاب راشد

انتشال جثة الشاب راشد بعد غرقه بمياه الرياح التوفيقي ببنها

ارشيفيه

العثور على جثة مجهولة الهوية بإحدى الترع في الدقهلية

بالصور

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد