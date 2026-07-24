الخلافات المالية تهدد انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش| تفاصيل

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى نادي بشكتاش خلال الفترة الأخيرة.

وذكر موقع "MYNET" التركي أن المفاوضات بين إدارة بشكتاش ومحمد صلاح تشهد تدهورًا ملحوظًا، ما جعل النادي يقترب من الانسحاب من الصفقة بسبب تعقيدات مالية.

وأضاف التقرير أن إدارة بشكتاش تدرس بشكل جدي التراجع عن إتمام الصفقة، بعدما واجهت عدة عقبات وخلافات مالية خلال سير المفاوضات بين الطرفين.

وأشار الموقع إلى أنه حال عدم تلبية الشروط التي وضعتها إدارة النادي، فمن المتوقع أن ينسحب مسؤولو بشكتاش من المفاوضات بشكل نهائي، مع صرف النظر عن التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه اسم محمد صلاح الارتباط بعدد من الأندية، وسط ترقب لموقف اللاعب النهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.