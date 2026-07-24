التدخل في الصراع سيكون سيئا.. ترامب: الصين وروسيا تعهدتا بعدم تزويد إيران بالأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيام الصين أو روسيا بتزويد إيران بالأسلحة سيكون "أمرًا سيئًا للغاية" بالنسبة لهما، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن البلدين يشاركان في الصراع الإيراني بشكل مباشر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

بيع الأسلحة لإيران

وقال ترامب، إن الرئيس الصيني أبلغه خلال اجتماعهما الأخير، بأن “بكين لن تبيع أسلحة لإيران أو تقدم لها دعمًا عسكريًا”، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له أيضًا أنه “لن يزود طهران بالأسلحة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن موقف موسكو وبكين- وفقًا لما تم إبلاغه به- يتمثل في عدم الانخراط عسكريًا في المواجهة الجارية، محذرًا من أن أي دعم عسكري لإيران قد تكون له تداعيات سلبية على الأطراف التي تقدم هذا الدعم.