عراقجي: لن نقبل وقف إطلاق نار مؤقت.. وواشنطن تواصل اختبار إيران رغم الردود الحاسمة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل أي وقف لإطلاق النار بشكل مؤقت، مشددًا على أن هذا الخيار لن يكون مطروحًا ما لم تتحقق مطالب طهران المتعلقة بملف مضيق هرمز، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقال عراقجي إن الولايات المتحدة اختبرت إيران في أكثر من مناسبة، لكنها تلقت في كل مرة ردًا حاسمًا من الجانب الإيراني، معتبرًا أن واشنطن رغم ذلك لا تزال مستمرة في اتباع النهج نفسه.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن المشكلة الأساسية في العلاقات بين طهران وواشنطن لا ترتبط فقط بالقضايا الخلافية الحالية، وإنما تكمن في طبيعة النهج الأمريكي، الذي شدد على ضرورة تغييره للوصول إلى تفاهمات جديدة.

مسار للتفاوض أو التهدئة

وأشار عراقجي إلى أن أي مسار للتفاوض أو التهدئة يحتاج إلى معالجة الملفات العالقة وضمان مراعاة المصالح الإيرانية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل اتخاذ مواقفها وفق ما وصفه بـ"الدفاع عن حقوقها ومصالحها".