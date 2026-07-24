ثورة في حلول التخسيس الطبيعية .. مكمل غذائي مصري جديد يدخل مرحلة التصنيع والتسجيل

يشهد قطاع البحث العلمي في مصر خطوات متسارعة لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق تخدم احتياجات المجتمع، وفي مقدمتها المجالات الصحية والغذائية.

وفي هذا الإطار، يقترب مشروع بحثي مصري من التحول إلى منتج متداول بالأسواق، بعد نجاح فريق بحثي في تطوير مكمل غذائي طبيعي يستهدف دعم جهود إنقاص الوزن.

تقديم بديل طبيعي

ويأتي المشروع ثمرة تعاون بين مؤسسات أكاديمية وبحثية وشركة متخصصة، في خطوة تستهدف تقديم بديل طبيعي يعتمد على مستخلصات نباتية، مع التركيز على معايير الأمان والجودة قبل طرحه للمستهلكين.

إجراءات التصنيع والتسجيل

وكشفت الدكتورة رشا حنفي، أستاذ التحليل الدوائي، عن اقتراب بدء إنتاج مكمل غذائي طبيعي مصري يساعد في إنقاص الوزن، مؤكدة أن المشروع البحثي دخل بالفعل مرحلة جديدة بعد الاتفاق على إجراءات التصنيع والتسجيل بالتعاون بين الجامعة الألمانية في مصر، والأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، وشركة المهن الطبية المصرية.

استكمال الترتيبات الخاصة

وأوضحت حنفي، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهات المشاركة انتهت من عقد الاجتماعات اللازمة واستكمال الترتيبات الخاصة ببدء مراحل تسجيل وتصنيع المنتج، تمهيدًا لطرحه بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

دعم عملية إنقاص الوزن

وأشارت إلى أن المكمل الغذائي يعتمد على مستخلص طبيعي يتم استخراجه من أجزاء محددة من نبات القمح، وليس من حبوب القمح نفسها، موضحة أن تقنية الاستخلاص المستخدمة تمنح المركبات الطبيعية الموجودة في النبات خصائص تساعد في دعم عملية إنقاص الوزن.

وأكدت أن المنتج يختلف عن الصورة التقليدية المرتبطة بالقمح باعتباره أحد مصادر زيادة الوزن، حيث إن طريقة التصنيع والاستخلاص تلعب دورًا أساسيًا في تحديد خصائص المستخلص الناتج واستخداماته.

دعم التحكم في الوزن

وأضافت أستاذ التحليل الدوائي أن المكمل الجديد لا يُصنف كدواء علاجي لإنقاص الوزن، وإنما كمكمل غذائي طبيعي، موضحة أنه يستهدف دعم التحكم في الوزن، مع توقعات بأن يتمتع بدرجة أمان أعلى وآثار جانبية أقل مقارنة ببعض العقاقير المستخدمة في هذا المجال.

ولفتت إلى أن معظم المنتجات المنتشرة حاليًا لإنقاص الوزن تعتمد على مواد دوائية مخصصة للعلاج، بينما يمثل المنتج المصري الجديد توجهًا مختلفًا يعتمد على مكونات طبيعية تم دراستها وتطوير طريقة استخلاصها بهدف الاستفادة من خصائصها.