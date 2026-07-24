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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرصة جديدة لشاغلي الإيجار القديم.. تفاصيل مد مهلة التقديم على السكن البديل

شاغلي الإيجار القديم
شاغلي الإيجار القديم
خالد يوسف

قررت الحكومة مد مهلة التقديم على وحدات الإيجار القديم؛ استجابة لمطالب المواطنين، وحرصا على إتاحة فرصة أكبر للراغبين في الاستفادة من السكن البديل، حيث تحرص الحكومة على منح المواطنين فرصة أكبر للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم.

وتصدرت تفاصيل القرار، وآخر موعد للتقديم، قوائم الأكثر بحثا، وسط تساؤلات مكثفة حول الخطوات والأوراق المطلوبة.

مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقديم على السكن البديل لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.

شروط التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

- يجب أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أصلياً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

- يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.

- ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.

- يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبنفس الغرض (سكني / غير سكني).

- استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.

- يخضع فحص الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديل

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للنموذج المعد لذلك.

- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن إليه عقد الإيجار.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية.

- مستندات الحالة الاجتماعية.

-شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت.

-شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في الحالات المنطبقة.

خطوات التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

- تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــا.

- إنشاء حساب بالرقم القومي.

- الدخول إلى قسم خدمات السكن البديل.

- ملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات «عقد الإيجار - بطاقة الرقم القومي - إثبات الدخل» بصيغة PDF أو صور واضحة.

ـ كما يمكن التقديم اليدوي من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال «برنامج الوكيل» حيث يتم تعبئة الاستمارة وتسليم الملف والمستندات يدويًا.

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