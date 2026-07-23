قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسمة وهبة تحذر من المصحات غير المرخصة : بتبعتوا ولادكم للتعاطي وليس للتعافي
بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة
القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف
الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإغلاق المجالات الجوية
ترامب الاحتياطي .. من هو الشبيه الغامض في صور الرئيس الأمريكي بعد نهائي المونديال؟
الانفجار الكبير يقترب.. سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على إيران
نتنياهو يجتمع بالكابينت غدا لبحث التصعيد بين واشنطن وطهران
ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات "أنقذوا أمريكا" قبل عطلة الكونجرس الصيفية
الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط ينجرف بعمق نحو صراع أكثر اتساعًا
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي : مستعدون لأي سيناريو في مواجهة إيران
أبو العينين : جامعة كيان تدعم بناء كوادر المستقبل وتواكب التحولات التكنولوجية
فرصة لطلاب الإعدادية | انطلاق تنسيق مدارس التمريض 2026.. تفاصيل المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط

السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد انتهاء التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن آخر موعد للتقديم، وخطوات التسجيل، والشروط المطلوبة، والمستندات الواجب إرفاقها لاستكمال إجراءات الحصول على الوحدة البديلة.

ويأتي قرار مد فترة التقديم في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين المستحقين لاستكمال إجراءات التسجيل، سواء إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية أو بالحضور إلى مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

واقرأ أيضًا:

الإيجار التمليكي يدخل مرحلة جديدة.. تفاصيل أول طرح يشغل المواطنين

متى ينتهي التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم؟

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقديم على السكن البديل لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي كانت مقررة في 12 يوليو الجاري.

ويمنح هذا القرار المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة وقتًا إضافيًا لاستيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.

خطوات التقديم على السكن البديل للإيجار القديم

أتاحت الجهات المختصة أكثر من وسيلة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة، حيث يمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات الآتية.

  • تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  • إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي.
  • الدخول إلى قسم خدمات السكن البديل.
  • استكمال البيانات المطلوبة.
  • رفع المستندات المطلوبة، وتشمل عقد الإيجار، وبطاقة الرقم القومي، وإثبات الدخل، بصيغة PDF أو في صورة صور واضحة.

كما يمكن للراغبين في التقديم استكمال الإجراءات بصورة يدوية من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، عبر «برنامج الوكيل»، وذلك من خلال تعبئة الاستمارة وتسليم الملف والمستندات يدويًا.

شقق الإيجار التمليكي 2026

ما شروط الحصول على الوحدة البديلة؟

حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلبات الحصول على السكن البديل، وجاءت الشروط على النحو الآتي.

  • أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
  • أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.
  • ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في الغرض نفسه داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.
  • أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبالغرض نفسه، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
  • يقتصر استحقاق السكن البديل على وحدة واحدة فقط، حتى في حال تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.
  • تخضع جميع الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة إذا تبين تقديم بيانات غير صحيحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديل

يتعين على المتقدمين تجهيز عدد من المستندات الأساسية عند تقديم طلب الحصول على الوحدة البديلة، وتشمل الآتي.

  • طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد لذلك.
  • صورة من عقد الإيجار الخاص بالمستأجر الأصلي، إلى جانب المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه عقد الإيجار.
  • إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.
  • صورة شهادات ميلاد الأبناء.
  • صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية.
  • مستندات الحالة الاجتماعية.
  • شهادة وفاة المستأجر الأصلي، إن وجدت.
  • شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.

شقق الإيجار التمليكي2026

كيف يمكن استكمال إجراءات التقديم؟

يمكن للمواطنين اختيار الطريقة الأنسب لتقديم طلباتهم، سواء من خلال الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكنة، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المحددة حتى يتمكن المختصون من مراجعة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ويستمر استقبال الطلبات حتى انتهاء المهلة الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان، بما يمنح الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة فرصة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة وفق الضوابط والشروط المعلنة.

السكن البديل السكن البديل للإيجار القديم التقديم على السكن البديل موعد التقديم على السكن البديل آخر موعد للتقديم على السكن البديل الوحدات البديلة للإيجار القديم شروط السكن البديل شروط التقديم على الوحدات البديلة خطوات التقديم على السكن البديل الأوراق المطلوبة للسكن البديل منصة مصر الرقمية السكن البديل الإيجار القديم 2026 وحدات الإيجار القديم وزارة الإسكان السكن البديل مستندات السكن البديل برنامج الوكيل البريد مكاتب البريد المميكنة وحدات سكنية بديلة تمديد التقديم على السكن البديل السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم التقديم على الوحدات البديلة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

سعر الذهب

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

أرشيفي

صواريخ ومسيرات إيرانية.. انفجار ضخم يهز الحدود الكويتية العراقية

لامين يامال وجدته

هاستقبله بـ الرفيسة.. رد فعل مفاجئ من جدة لامين يامال بعد تتويجه بالمونديال

ترشيحاتنا

إطلاق الهوية الصوتية والبصرية وشخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد بوحدة التدريب بإعلام العاصمة

برعاية عميد كلية الآداب .. إطلاق الهوية الصوتية والبصرية وشخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد بوحدة التدريب بإعلام العاصمة

حالة الطقس

موعد انكسار الموجة الأشد حرارة.. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي : ثورة يوليو علامة فارقة .. والمعلمون شركاء في بناء الجمهورية الجديدة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد